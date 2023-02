Di Petsa FW 23: Εκεί που το σκοτάδι έγινε φως

Μία συλλογή εμπνευσμένη από την Περσεφόνη

Για τη φθινοπωρινή ready to wear συλλογή της, η Δήμητρα Πέτσα εμπνεύστηκε από την ιστορία της Περσεφόνης, της κόρης της θεάς Δήμητρας, την οποία απήγαγε ο Άδης και κατέληξε βασίλισσα του Κάτω Κόσμου. Με τίτλο Breaking and Healing (Να διαλύεσαι και Να Θεραπεύεσαι), η σχεδιάστρια θέλησε να τιμήσει το πόσο ωρίμασε και άλλαξε η Περσεφόνη. Και το έκανε με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

Ξεκινώντας από απόλυτο σκοτάδι, το κοινό παρακολούθησε το ταξίδι της Περσεφόνης στον Κάτω Κόσμο. Κι όσο περνούσε η ώρα, εκείνη γινόταν όλο και πιο έντονη, πιο εκφραστική, φτάνοντας στο σημείο να καλυφθεί με μία ουσία που θύμιζε κρασί.

«Ήθελα να το αποτυπώσω καλά – ακόμη κι αν το θέμα μοιάζει πιο λυπηρό απ’ όσο συνήθως, προκειμένου να θεραπευθείς και να ωριμάσεις, πρέπει να περάσεις από σκοτάδια», δήλωσε η Δήμητρα Πέτσα.

Το Di Petsa μας έδωσε αυτό που περιμέναμε, μαζί με πολλά περισσότερα - από τα διάσημα φορέματα που σου δημιουργούν την ψευδαίσθηση του wet-look, τα οποία ήταν φτιαγμένα από Lycra και μετάξι, μέχρι κρυστάλλους που συμβόλιζαν «την τρυφερότητα» και «το να αφήνεσαι».

Η συλλογή αυτή περιλαμβάνει και ρούχα εγκυμοσύνης, ακριβώς όπως έγινε και την περασμένη σεζόν. Αυτή τη φορά, όμως, η Δήμητρα Πέτσα δημιούργησε pieces για άτομα «που θέλουν να μείνουν έγκυα με τον εαυτό τους», με ψεύτικες φουσκωμένες κοιλιές κεντημένες στο χέρι. Το show έκλεισε με ένα cut-out φόρεμα από μεταξωτό σιφόν και ιδιαίτερα φτερά.

#BFCNEWGEN designer DI PETSA explored the journey of motherhood with her AW23 collection launch at #LondonFashionWeek. #LFW #NEWGEN30 pic.twitter.com/xNyw1ykh2g