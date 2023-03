Coperni: Μοντέλα και ρομπότ μοιράστηκαν το catwalk σε ένα φουτουριστικό σόου, που έκοψε την ανάσα

Ο οίκος Coperni γράφει ιστορία για δεύτερη φορά

Ο οίκος Coperni γράφει ιστορία για δεύτερη φορά, μετά το σόου με την Bella Hadid και το φόρεμα που δημιουργήθηκε πάνω στη σκηνή, μετατρέποντας το υγρό σε ύφασμα.

Χτες είδαμε κάτι εξίσου εντυπωσιακό, στο show του Παρισιού, με πρωταγωνιστές 5 ρομπότ της Boston Dynamics, γνωστά και ως "Spots", που ήταν και η έναρξη του show του οίκου Coperni. Μαζί τους ήταν και μοντέλα, όπως η κόρη της Kate Moss, Lila.

Ένα ρομπότ προσέγγιζε από ένα μοντέλο, σε μία διαδραστική σχέση, βοηθώντας το να βγάλει το παλτό ή κρατώντας την τσάντα του. Η έμπνευση ήρθε από το ποίημα του 17ου αιώνα "The Wolf and the Lamp" (Jean de la Fontaine), που διηγείται τις σχέσεις εξουσίας. Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε ανθρώπους και ρομπότ, όπως μάς ενημέρωσαν οι σχεδιαστές μετά το show.

Τα ρομπότ προκάλεσαν μία ελαφριά αμηχανία στο κοινό, κάνοντας eye contact μαζί τους και παραμένοντας στη σκηνή μετά το τέλος της επίδειξης.

«Η Boston Dynamics είναι η πρώτη εταιρία ρομπότ που υπέγραψε συμβόλαιο ότι δεν θα τους δώσει ποτέ όπλα, ενώ αντίθετα τα έστειλε στην Ουκρανία για να καθαρίσουν επικίνδυνες περιοχές για βόμβες. Το δικό μας μήνυμα είναι θετικό, ότι οι άνθρωποι και η τεχνολογία μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά», εξήγησε ο σχεδιαστής Arnaud Vaillant, γεγονός που απεδείχθη και στο προηγούμενο εντυπωσιακό show.