Be your charismatic self: 3 looks για να είσαι πάντα ο εαυτός σου!

Η χαρά, η αυτοπεποίθηση και το να είμαστε ο πραγματικός εαυτός μας είναι ζωτικής σημασίας συστατικά για μια ισορροπημένη ζωή. Το στιλ και τα ρούχα δίνουν αυτή τη δυνατότητα απλόχερα και βοηθούν όλες τις γυναίκες να νιώθουν empowered μέσα σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς ρόλους, στους οποίους πρέπει να ανταποκριθούν

Νιώσε τα ρούχα σου! Μη κρύβεσαι μέσα σε αυτά! Δώσε την ικανοποίηση και τη χαρά στον εαυτό σου να φανεί, να αγαπηθεί, να αγαπήσει και να εκφραστεί όπως ακριβώς θέλει. Γίνε ο πιο χαρισματικός εαυτός σου και άσε τα ρούχα σου να «μιλήσουν».

Δεν είναι τυχαίο ότι το «Body Positivity» είναι πλέον το μεγαλύτερο κίνημα στη μόδα. Κανένας δεν πρέπει να μένει εκτός. Όλες οι γυναίκες, ανεξαρτήτως μεγέθους, πρέπει να απολαμβάνουν την χαρά της μόδας και της δυνατότητας να εκφραστούν μέσω αυτής. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της mat fashion, της πρώτης ελληνικής εταιρείας μόδας στον τομέα του plus size. Η ανάδειξη της γοητείας και της σιγουριάς κάθε γυναίκας παραμένει μοναδικός της σκοπός εδώ και 36 χρόνια.

«Charismatic Life» μας λέει η mat fashion και εμείς χειροκροτάμε την αποφασιστικότητα και την αγάπη της εταιρείας προς όλες τις γυναίκες. Όποιος τύπος γυναίκας και αν είσαι, όποιο και αν είναι το στιλ σου, στη mat fashion είναι σίγουρο πως θα βρεις αυτό ακριβώς που θέλεις για να αναδείξεις με πάθος και ενθουσιασμό τον καλύτερο εαυτό σου.

Be confident, be happy, be yourself από την mat fashion για μια γυναίκα που ξέρει τι θέλει και απολαμβάνει τη ζωή στο έπακρο!

Άλλωστε, η mat fashion επιλέγει πάντα να αναδεικνύει χαρισματικές γυναίκες. Γυναίκες που είναι απλές και καθημερινές και όχι κάποιο μοντέλο! Αυτό ακριβώς επιλέγει και για τη συγκεκριμένη παρουσίαση. Μία γυναίκα next door, που μας δείχνει πώς να είμαστε ο πιο charismatic εαυτός μας!





Be Happy

Φυσικά και ένα look με ζωηρό και χρωματιστό print φέρνει αυτόματα ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό μας και μας κάνει χαρούμενες. Δοκίμασε λοιπόν να φορέσεις μια φαρδιά παντελόνα σε ροζ/μωβ αποχρώσεις, με την ασορτί πουκαμίσα της από πάνω και άσε τα βλέμματα να πέσουν πάνω σου. Η αέρινη κίνηση της παντελόνας σε συνδυασμό με την άνετη πουκαμίσα δημιουργούν ένα boho chic αποτέλεσμα, ιδανικό για την πόλη, αλλά και το νησί. Αν θέλεις να πειραματιστείς, μπορείς να δέσεις την πουκαμίσα με έναν μικρό κόμπο στη μέση σου και να αφήσεις την υπόλοιπη να «πέσει» απαλά. Ολοκλήρωσε το look με ένα από τα μεγαλύτερα trends της φετινής σεζόν, ένα ζευγάρι εκρού δερμάτινα clogs και στα αυτιά σου βάλε γεωμετρικά κρεμαστά σκουλαρίκια για extra stylish points.

Be Yourself

Τίποτα δεν συγκρίνεται με την αίσθηση ενός απαλού και αέρινου φορέματος στο σώμα μας, ειδικά τους πιο ζεστούς μήνες του χρόνου. Θέλεις να αισθάνεσαι άνετα, να αισθάνεσαι ο εαυτός σου, αλλά και να είσαι στιλάτη όλη την ημέρα και καλά κάνεις! Τι καλύτερο λοιπόν από ένα φόρεμα σε απαλό σατέν ύφασμα και με μια λεπτή ζώνη στη μέση; Τα 70’s μοτίβα του και η V λαιμόκοψη προσδίδουν μια πνοή φρέσκου αέρα και μια δόση απαραίτητης «βιντατζιάς». Συνδύασε αυτό το μοναδικό φόρεμα με μαύρα slip-on διακοσμημένα με γυαλιστερά καρφάκια, για λίγο edginess και διακριτικά σκουλαρίκια σε τετράγωνο σχήμα, πάντα στις ίδιες αποχρώσεις με το φόρεμα.

Be confident

Άφησε τον εαυτό σου να αισθανθεί άνετα μέσα στα ρούχα και γεμάτος με αυτοπεποίθηση. Δημιούργησε ένα look που να «φωνάζει» empowerment και φυσικά απαράμιλλο στιλ. Το κιμονό από απαλό σατέν με το έντονο print θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη καθώς συνδυάζεται πάρα πολύ εύκολα με πολλά και διαφορετικά κομμάτια. Δοκίμασε να το σετάρεις με ένα μαύρο αμάνικο top, ώστε να κομπλιμεντάρει το κιμονό, αλλά να μην «κλέβει την παράσταση». Από κάτω φόρεσε ένα ελαστικό σορτς με ξέφτια, από βαμβακερό τζιν ύφασμα. Και άνετη και cool και με αυτοπεποίθηση. Για να δώσεις extra χρώμα στο look, ένα ζευγάρι πορτοκαλί σκουλαρίκια είναι ό,τι πρέπει. Ολοκλήρωσε με τα αγαπημένα σου μαύρα δερμάτινα clogs και είσαι πανέτοιμη!

Δείτε εδώ το βίντεο με όλα τα looks!