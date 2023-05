Φεστιβάλ Καννών: Τα fashion moments που δεν πρόκειται να ξεχάσουμε σύντομα

Τα looks που θα συζητάμε για καιρό

Το Φεστιβάλ Καννών ξεκίνησε πριν μία εβδομάδα και μας έχει δώσει τα πάντα: Από το δυναμικό comeback του Johnny Depp στο σινεμά και τις διαμαρτυρίες των φεμινιστικών συλλογικοτήτων που το συνόδευσαν, μέχρι τον Harrison Ford που, στην πρεμιέρα του Indiana Jones, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «Λένε ότι όταν είσαι έτοιμος να πεθάνεις, βλέπεις τη ζωή σου να περνάει μπροστά από τα μάτια σου. Και μόλις είδα τη ζωή μου να περνάει μπροστά από τα μάτια μου ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου, έστω». Μας έδωσε, επίσης, fashion moments που θα συζητάμε για καιρό.

Καλά looks, κακά looks, αδιάφορα looks – οι Κάννες, ήταν ανέκαθεν από τα μέρη που μπορείς να τα βρεις όλα. Ξέρεις, όμως, πώς όταν πρόκειται για την πρώτη κατηγορία, οι εμφανίσεις θα είναι όχι απλώς καλές, αλλά εξαιρετικές. Πώς μπορεί κανείς να ξεχάσει την Diana όταν, το 1987, φόρεσε τουαλέτα της Catherine Walker; Ή το cone bra της Madonna, τέσσερα χρόνια μετά; Μη μιλήσουμε για την Bella Hadid με Schiaparelli Couture το 2021 και τον Timothee Chalamet μόλις πέρσι, την Π.Κ. (προ Kylie) εποχή, με το κατακόκκινο εξώπλατο τοπ που σε έκανε να πεις από μέσα κι απ’ έξω σου «Yeah, yeah, fire».

Φέτος, τι γίνεται; Δες παρακάτω όλα εκείνα που ξεχωρίσαμε.