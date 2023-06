Ο Christopher Kane κλείνει το ομώνυμο brand του;

Αποχαιρετούμε τον Christopher Kane για τα καλά;

Ο Σκωτσέζος σχεδιαστής μόδας, ο Christopher Kane, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στην Λονδρέζικη σκηνή μόδας το 2006, ετοιμάζεται να κλείσει το ομώνυμο brand του.

Σύμφωνα με το WWD, η Christopher Kane Ltd. είπε πως θα μπει σε μια περίοδο επιταχυνόμενης marketing δραστηριότητας, με στόχο τον εντοπισμό δυνητικών ενδιαφερομένων είτε για την αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος χρέους της εταιρείας, είτε για την πώληση της επιχείρηση και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

Τα νέα «έσκασαν» μόλις μερικές μέρες αφού ο Christopher Kane παρουσίασε την Resort 2024 συλλογή του, ενώ το brand συνεχίζει να ανεβάζει αναρτήσεις στο Instagram και δεν έχει αναφερθεί στο πιθανό κλείσιμο της εταιρείας στην πλατφόρμα.

Ο Christopher Kane ξεκίνησε το brand του το 2006 με την αδερφή του, Tammy. Η πρώτη τους συλλογή συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον και την ίδια χρονιά ο Kane βραβεύτηκε ως Young Designer of the Year από τα Scottish Fashion Awards. Ο σχεδιαστής κατάφερε να κρατήσει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας και το 2007 κέρδισε το βραβείο New Designer of the Year στα British Fashion Awards, ενώ το Topshop του πρότεινε να σχεδιάσει μια capsule συλλογή, η οποία κυκλοφόρησε το 2008. Το 2009 η Donatella Versace τοποθέτησε τον Kane στο τιμόνι της Versus, της αδερφής εταιρείας της Versace. Οι δρόμοι τους χώρισαν το 2012, με φήμες να λένε ότι θα πάει στον Balenciaga ως creative director, πράγμα που δεν έγινε και την θέση την πήρε ο Alexander Wang.

Τα σχέδια του Kane είναι πραγματικά πολύ παιχνιδιάρικα και συχνά πειραματίζεται με νέα υλικά όπως λάτεξ, ρευστό PVC και πλαστικό. Έχει τον τίτλο του «Willy Wonka της Μόδας», δηλαδή έχει την ικανότητα να μεταμορφώνει ασυνήθιστα υφάσματα και prints σε εντελώς φορέσιμα κομμάτια. Η επιτυχία του κέντρισε το ενδιαφέρον της Kering, η οποία αγόρασε το 51% των μετοχών της εταιρείας το 2013, αλλά το 2018 παρέδωσε και πάλι την κυριότητα στον Kane.