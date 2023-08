Η Ζεντάγια αποκαλύπτει για ποιο look της -οριακά- ντρέπεται

Προφανώς και δεν είναι αμφισβητήσιμο ότι η Ζεντάγια είναι ένα από τα πιο σημαντικά fashion icons της εποχής μας, αλλά ακόμα και αυτή έχει μετανιώσει για κάποιες ενδυματολογικές επιλογές που είχε κάνει στο παρελθόν. Πλέον το έχει αποδεχθεί και δεν την κρατάει ξύπνια το βράδυ, ούτε βλέπει αυτά τα «φρικτά» ρούχα στον ύπνο της.

Σε μια νέα συνέντευξή της στο Elle, η αγαπημένη ηθοποιός αποκάλυψε τη μεγαλύτερη ενδυματολογική της αστοχία, η οποία δεν μας τάραξε και τόσο, εφόσον έχουμε δει πολύ χειρότερα από άλλους ανά τα χρόνια. Βέβαια η ηθοποιός ως μια εξαιρετικά σικάτη και μοντέρνα γυναίκα, δεν μπόρεσε να μην σχολιάσει αυτό το στιλιστικό ατόπημα και να κάνει και λίγη πλάκα στον επί χρόνια φίλο και στιλίστα της Λα Ρόουτς.

Το look που θέλει να ξεχάσει λοιπόν η Ζεντάγια είναι ένα σύνολο που φόρεσε στο press tour του Shake It Up το μακρινό 2012. Ήταν ένα τζιν παντελόνι καμπάνα, με floral πλατφόρμες από φελό, ένα έντονο κίτρινο T-shirt, με από πάνω ένα κόκκινο-λευκό ζακετάκι και από πάνω από όλο αυτό ένα aqua blazer. Η ερώτηση όλων είναι «Γιατί;», αλλά μπορούμε να τη συγχωρέσουμε, όπως έκανε και αυτή στον εαυτό της, στον στιλίστα της και σε όσους είπαν άσχημα σχόλια τότε για το look.

Αστειευόμενη η ηθοποιός είπε «Είμαι ακόμα θυμωμένη μαζί του. Δηλαδή, πες μου γιατί μου το έβαλες αυτό; Ρε φίλε, θα μπορούσες και πολύ καλύτερα!».

Το συγκεκριμένο look ήταν από τα πρώτα σύνολα που δημιούργησε ο Ρόουτς για την Ζεντάγια. Η συνεργασία τους -και η φιλία τους- συνεχίστηκε για πάρα πολλά χρόνια, δίνοντάς μας εξαιρετικές εικόνες με αισθητική και νόημα.