«Loud-Luxury» από τον Moschino για την 40η επέτειο του οίκου

Ο Moschino απο αποδεικνύει πως μερικές φορές ένας στιλίστας -ή και 4- μπορεί να κάνει τη διαφορά

Καθώς ο οίκος μόδας Moschino βρίσκεται στην αναμονή της κάλυψης της θέσης του creative director μετά την αποχώρηση του Τζέρεμι Σκοτ, το show για την 40η επέτειο ήταν κάτι το διαφορετικό, κάτι σαν φόρος τιμής με πολλή ενέργεια, χαρά και δυναμικές γυναίκες.

Το ιταλικο -μιλανέζικο για την ακρίβεια- brand έφερε 4 διακεκριμένες στιλίστριες ώστε να επιμεληθούν τα looks του show. Ο κάθε ένας είχε 10 σύνολα και συνολικά στην πασαρέλα είδαμε να «περπατάνε» 40 looks. Η Καρλίν Σερ Ντε Τουντζέλ, η Κέιτι Γκραντ, η Γκαμπριέλα Καρέφα Τζόνσον και η Λουσία Λιού ανέλαβαν το δημιουργικό και απαιτητικό αυτό έργο. Χρησιμοποίησαν τα αρχεία του οίκου για έμπνευση και το αποτέλεσμα της δικαίωσε.

Η κάθε μια έδωσε την προσωπική της πινελιά στα looks που επιμελήθηκε. Είδαμε τεράστιους κρυστάλλους και μαξιμαλιστική προσέγγιση, είδαμε τα 90’s cowboy και biker σύνολα του οίκου, είδαμε t-shirts με πειραγμένα logos, που παράφραζαν τα λόγια του Τζέρεμι και φυσικά είδαμε πολλή προσωπικότητα, πολλή ενέργεια, πολύ χορό και μουσική.

Μας είχε λείψει η αλήθεια είναι να βλέπουμε τις προσωπικότητες των μοντελων στην πασαρέλα, να είναι εκεί εξαιτίας της προσωπικότητας και της ενέργειάς τους, να περνάνε καλά και να κάνουν και τη δουλειά τους ταυτόχρονα. Μερικές φορές ίσως χρειάζεται κάποιος που είναι εκτός του άμεσου χώρου και ασχολείται με καθημερινούς ανθρώπους για να αναδείξει τι έλειπε και τι μπορεί να αλλάξει για το καλύτερο. Οι 4 αυτές στιλίστριες απλά μετέφεραν στην πασαρέλα αυτό που αναζητά ο κόσμος εκεί έξω.

Στο finale και τα 40 μοντέλα περπάτησαν μαζί φορώντας T-shirts που είναι άμεσα διαθέσιμα προς πώληση ώστε να μαζευτούν χρήματα για το Elton John AIDS Foundation και όλο αυτό υπό την μουσική υπόκρουση του I Am What I Am της Γκλόρια Γκέινορ, αλλά από βιολί. Τελικά αυτός που θα αναλάβει τη θέση του creative director του οίκου, δε θα έχει να «αναμετρηθεί» με τον τεράστιο Τζέρεμι Σκοτ, αλλά και με αυτές τις 4 στιλίστριες που δημιούργησαν μια από τις πιο σημερινές, ζωντανές και ευφάνταστες πασαρέλες της χρονιάς -και ίσως όχι μόνο.