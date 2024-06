Ο οίκος Balenciaga εμπλέκεται σε ένα ακόμα drama - Ο Ντέμνα κατηγορείται για αντιγραφή

Ο Ντέμνα Γκβασάλια, ο creative director του οίκου Balenciaga, κατηγορείται πως αντίγραψε σχέδια του Μιγκέλ Αδροβέρ και το internet κάτι έχει να πει

Καιρό είχαμε να ακούσουμε για κάποιο drama στο fashion industry, για κάποιο σκάνδαλο, για κάτι που να «γαργαλάει» τα αυτιά μας. Εχθές λοιπόν ξεκίνησε ένα μικρό -μέχρι στιγμής- drama, που έχει σχέση με τον Ντέμνα Γκβασάλια του οίκου Balenciaga και την τελευταία Couture συλλογή του. Μπορούμε να πούμε ότι ξαφνιαστήκαμε για τη συμμετοχή του Ντέμνα σε σκάνδαλο; Προφανώς και όχι, εφόσον μας έχει εκπαιδεύσει σε αυτά.

Το όλο θέμα ξεκίνησε αφού παρουσιάστηκε η νέα Couture συλλογή του Ντέμνα Γκβασάλια, η οποία πήρε διφορούμενες κριτικές. Τότε ο Ισπανός σχεδιαστής μόδας, φωτογράφος και καλλιτέχνης, όπως επίσης και κάτοχος του βραβείου CFDA 2000 New Designer of the Year, Μιγκέλ Αδροβέρ έριξε τη βόμβα. Ο Αδροβέρ ισχυρίζεται πως ο Ντέμνα αντίγραψε τα σχέδιά του από μια συλλογή που είχε παρουσιάσει πριν 25 χρόνια. Μαζί του συμφωνούν και πολλοί χρήστες των social media, οι οποίοι έγραψαν και τα ανάλογα σχόλια στο προφίλ του Balenciaga στο Instagram και όχι μόνο.

«’Τι μπορώ να πω; Ευχαριστώ ή θα σε δω στο δικαστήριο;’ Είμαι λιγάκι κουρασμένος, διότι αυτός ο τύπος που σχεδιάζει για τον Balenciaga δεν σταματάει να με αντιγράφει κυριολεκτικά. Είναι λυπηρό που κανένας από του fashion editors, που κάθονταν πρώτη σειρά στις επιδείξεις μου, δεν έχουν το κουράγιο να μου δώσουν τα εύσημα, για κάτι που έκανα πριν πάνω από 14 χρόνια στην παρουσίαση OUT OF MY MIND. Κάποιος που χρεώνει τόσα πολλά για να είναι ένας Καλός Υπηρέτης μια εταιρείας όπως ο Balenciaga, θα έπρεπε να έχει το δικό του στιλ και μεγαλείο. Λυπηρο».

Εμείς αναμένουμε τις εξελίξεις στο νέο αυτό drama και ίσως μια απάντηση από τον Ντέμνα.

