Balenciaga: Ο Demna Gvasalia ζητάει προσωπικά συγγνώμη για την καμπάνια- «Καταδικάζω την παιδική κακοποίηση»

Mετά τη θύελλα αντιδράσεων που ξέσπασε με την καμπάνια και τα παιδιά που κρατούν BDSM λούτρινα, ο ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Balenciaga, απολογείται με μια ανάρτησή του στο Instagram.

Ο Demna Gvasalia ζητά συγνώμη μέσω Instagram για τη σεξουαλικοποίηση των παιδιών στην καμπάνια της "Balenciaga Gift Shop" επιλέγοντας τα παρακάτω λόγια για την επιστολή του:

«Θέλω να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη για τη λάθος καλλιτεχνική επιλογή της ιδέας σχετικά με την καμπάνια με τα παιδιά και αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Ήταν ακατάλληλο να έχουμε παιδιά να προωθούν αντικείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά», έγραψε μεταξύ άλλων.

Όπως συνέχισε: «Όσο και αν μερικές φορές θα ήθελα να προκαλέσω κάποιες σκέψεις μέσω της δουλειάς μου, ΠΟΤΕ δεν είχα σκοπό να το κάνω αυτό με ένα τόσο φρικτό θέμα όπως η παιδική κακοποίηση, την οποία και καταδικάζω. Τέλος/ Πρέπει να μάθω από αυτό, να ακούσω και να συνεργαστώ με οργανώσεις προστασίας παιδιών για να ξέρω πώς μπορώ να συνεισφέρω και να βοηθήσω σε αυτό το τρομερό θέμα. Ζητώ συγγνώμη από οποιονδήποτε προσβλήθηκε και ο οίκος Balenciaga έχει εγγυηθεί ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα όχι μόνο για την αποφυγή παρόμοιων λαθών στο μέλλον αλλά και για την ανάληψη ευθύνης για την προστασία της παιδικής ευημερίας με κάθε τρόπο».

Οι έντονες αντιδράσεις του κοινού ξεκίνησαν στις 16 Νοεμβρίου μετά την κυκλοφορία της νέας εορταστικής καμπάνιας του οίκου. Το όλο θέμα όμως, ήταν η παρουσία μικρών παιδιών που κρατούσαν τα παιχνίδια της συλλογής, κάποια μεγάλα αρκουδάκια ντυμένα με σύνολα bondage και BDSM. Τα ίδια αρκουδάκια είχαν κάνει την πρώτη τους εμφάνιση στο show του οίκου τον Οκτώβριο, αγκαλιά με μοντέλα των οποίων το make up θύμιζε μελανιές από ξυλοδαρμό.

the brand "Balenciaga" just did a uh..... interesting... photoshoot for their new products recently which included a very purposely poorly hidden court document about 'virtual child porn'



normal stuff pic.twitter.com/zjMN5WhZ0s