Η Lady Gaga μεταμορφώθηκε σε Χάρλεϊ Κουίν στο κόκκινο χαλί

Η Lady Gaga ξέρει πώς να εντυπωσιάζει

Η Lady Gaga και ο Χοακίν Φίνιξ προκάλεσαν μαζική «υστερία» μόλις εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί στην Leicester Square του Λονδίνου για την πρεμιέρα της ταινίας τους Joker: Folie à Deux. Αυτή η πρεμιέρα ήρθε αμέσως μετά την απόλυτη επιτυχία που είχε η ταινία στο Φεστιβάλ Βενετίας στις αρχές Σεπτεμβρίου, τόσο στο κοινό όσο και στους κριτικούς. Στην ταινία, η οποία είναι η συνέχεια της ταινίας Joker, που χάρισε στον Χοακίν Φίνιξ το Oscar Α’ Ανδρικού Ρόλου το 2019, η Lady Gaga υποδύεται την Χάρλεϊ Κουίν και ο Φίνιξ τον αγαπημένο μας κακό.

SPLASH via Ideal Image

Για την πρεμιέρα στο Λονδίνο λοιπόν η Lady Gaga επίλεξε για ντυθεί σύμφωνα με τον ρόλο της, όπως συνηθίζουν να κάνουν τον τελευταίο καιρό πολλές γυναίκες ηθοποιοί. Ενσωματώνοντας την Χάρλεϊ Κουίν στο look της, φόρεσε ένα γραμμικό κατακόκκινο Celine γοργονέ φόρεμα με ένα κοντό σακάκι με oversized φουσκωτά μανίκια και Tiffany & Co. κοσμήματα. Ακόμα και τα μαλλιά της και το μακιγιάζ της μαρτυρούσαν την σύνδεση που είχε με τον ρόλο και πόσο καλά τον μετέφρασε σε ένα σύγχρονο red carpet look.