H Zendaya σχεδιάζει τα πρώτα της sneaker για το brand On και την καμπάνια «Be Every You»

Η διάσημη και άκρως ταλαντούχα ηθοποιός πρόσθεσε ακόμη ένα δημιουργικό concept στο portfolio της δημιουργώντας ένα νέο στιλάτο και μοδάτο sneaker

Η Zendaya συνεργάστηκε με τον Law Roach και το ελβετικό brand αθλητικών ειδών On σχεδιάζοντας το Cloudzone Moon.



Το μοντέλo Cloudzone Moon είναι ευέλικτο και σταθερό, διατίθεται σε μπεζ και μαύρο χρώμα, το οποίο ταιριάζει τέλεια με την ουδέτερη παλέτα της νέας συλλογής ρούχων On, στην οποία η Zendaya είναι το πρόσωπο της καμπάνιας, και μπορεί να φορεθεί με κάθε τι στην γκαρνταρόμπα, απογειώνοντας το athleisure look με τον πιο άνετο τρόπο.

Η καμπάνια προβάλλει τη Zendaya με νέα, ανανεωμένα ρούχα για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2025, παράλληλα με το Cloudzone Moon. «Αυτή η ιστορία ήταν προσωπική - μια υπενθύμιση ότι όλοι είμαστε πολύπλευρα όντα» δήλωσε η Zendaya, όπως διαβάζουμε στο PRESSROOM.

H Zendaya σχεδιάζει τα πρώτα της sneaker για την καμπάνια «Be Every You»

«Για εμένα, έχει να κάνει με το να αγκαλιάζουμε κάθε μικρό κομμάτι του εαυτού μας και να είμαστε παρόντες σε κάθε εκδοχή του εαυτού μας» πρόσθεσε.

H νέα καμπάνια που εξερευνά την ταυτότητα και την ελευθερία σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο στη μακροχρόνια συνεργασία τους. Η συνεργασία της ηθοποιού με το brand, που ανακοινώθηκε το 2024, έχει ήδη αποφέρει δύο καμπάνιες και εκατομμύρια πωλήσεις ενώ το Cloudzone Moon είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό κατάστημα του brand και σε flagship καταστήματα παγκοσμίως.