African Sun, Jungle Soul: Η Hemithea υπογράφει μια ξεχωριστή συλλογή διακόσμησης για την Praktiker Hellas

Η συνεργασία που θα μας ταξιδέψει στην αφρικανική φύση μέσα από διακοσμητικά κομμάτια γεμάτα αίσθηση περιπέτειας

Η Praktiker Hellas συναντά τον κόσμο της Hemithea και παρουσιάζει μία ξεχωριστή συνεργασία που παντρεύει τη βαθιά γνώση του χώρου της διακόσμησης και του σπιτιού με την υψηλή αισθητική ενός σύγχρονου ελληνικού fashionbrand.

Η νέα συλλογή “African Sun, JungleSoul”, που εντάσσεται στο πλαίσιο της Hemithea by Praktiker Home Collections, αποτελεί μια περιορισμένης έκδοσης σειρά ειδών διακόσμησης, εμπνευσμένη από τη συλλογή HemitheaSS25 “Le Passeport”. Κοινός τους παρονομαστής είναι τα ταξίδια. Η περιπλάνηση, η εξερεύνηση του κόσμου, η αναζήτηση ομορφιάς σε κάθε τι αυθεντικό. Η συλλογή σε μεταφέρει στην καρδιά της αφρικανικής φύσης. Εκεί όπου οι ζεστοί, γήινοι τόνοι συναντούν την άγρια κομψότητα της ζούγκλας. Υφές που θυμίζουν τη σαβάνα, χειροποίητα prints με έντονη ταυτότητα και λεπτομέρειες που αποπνέουν ισορροπία, θέρμη και μοναδικότητα. Η «African Sun, Jungle Soul» είναι κάτι περισσότερο από μια συλλογή – είναι μια ωδή στη φύση και στον νομαδικό τρόπο ζωής, ένας ύμνος στην ακατέργαστη ομορφιά.

Η συλλογή περιλαμβάνει διακοσμητικά μαξιλάρια, ριχτάρια και κουρτίνες και είναι διαθέσιμη σε 8 επιλεγμένα καταστήματα Praktiker (Ελληνικό, Ταύρος, Αγία Βαρβάρα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Μεταμόρφωση, Κρήτη, Παλλήνη), καθώς και online στο praktiker.gr.

Με αυτή τη σύμπραξη, η Praktiker επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως trend-driven retailer στον χώρο του home improvement, ενισχύοντας την γκάμα προϊόντων της μέσα από συνεργασίες που φέρνουν νέο αέρα στον σχεδιασμό και τη διακόσμηση. Δεν προτείνει απλώς λύσεις για το σπίτι – προτείνει στιλ, αισθητική και εμπειρίες που συνδέονται με την προσωπικότητα κάθε καταναλωτή. Συγχρόνως, αποτυπώνει ξεκάθαρα τη στρατηγική της, να προσφέρει προτάσεις αισθητικής και ποιότητας που συνδυάζουν και αυθεντικότητα. Η συλλογή African Sun, Jungle Soul εκφράζει τηνέα ταυτότητα της Praktiker, που εξελίσσεται συνεχώς ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών της.

Γιατί στην Praktiker δεν βρίσκεις απλώς τα πάντα για το σπίτι, βρίσκεις όλα αυτά που ταιριάζουν απόλυτα με το δικό σου σπίτι.