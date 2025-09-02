Ποια είναι η Κλόε Μαλ που φημολογείται πως θα αναλάβει το τιμόνι της Vogue – Κόρη διάσημης ηθοποιού, επιλογή της Άννα Γουίντουρ

Μετά την αποκάλυψη της Άννα Γουίντουρ τον Ιούνιο πως θα αποχωρήσει από τη θέση της αρχισυντάκτριας της Vogue έπειτα από 37 χρόνια, τώρα μία νέα σελίδα ξεκινά να γράφεται

Όπως φημολογείται, και όπως αναφέρεται στα Puck News και Independent, η Κλόε Μαλ είναι το νέο φαβορί για τη θέση της επικεφαλής συντακτικού περιεχομένου της αμερικανικής Vogue ενώ όπως όλα δείχνουν πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα πριν από την έναρξη της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, η οποία θα διαρκέσει από τις 11 έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Ακόμη κι αν η Άννα Γούντουρ άφησε τη θέση της, παραμένει παγκόσμια επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast και παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue, με την επιλογή για το νέο πρόσωπο που θα βρίσκεται στο τιμόνι να είναι και δική της.

Instagram/@chloemalle

Ποια είναι η Κλόε Μαλ

Η Κλόε Μαλ, κόρη της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του σκηνοθέτη Λουί Μαλ, έχει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πορεία στον χώρο των εκδόσεων - άλλωστε η Άννα Γουίντουρ δεν την επέλεξε τυχαία.

Getty Images

Σπούδασε συγκριτική λογοτεχνία και συγγραφή στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, και επιμελούνταν την εβδομαδιαία εφημερίδα στο Μπράουν. Πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση στην εφημερίδα New York Observer και αργότερα προσλήφθηκε για να καλύψει τη στήλη του real estate.

Έπειτα έγινε ανεξάρτητη editor δίνοντας άρθρα της για τη στήλη Style των New York Times ενώ το 2011 ξεκίνησε στη Vogue ως κοινωνική συντάκτρια ενώ έχει κάνει και δικά της podcasts.

«Δουλεύω με τις πιο καλοντυμένες και γράφω ρεπορτάζ για πάρτι για το Vogue.com, κάτι που είναι πολύ αστείο γιατί παλιά μισούσα να βγαίνω έξω», είχε δηλώσει στο Into the Gloss το 2014.

Τον περασμένο μήνα, όπως αναφέρεται στο Independent, φέρεται να βρισκόταν στη μέση των τελικών συζητήσεων, αφού ανώτερα στελέχη της Condé Nast, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου Ρότζερ Λιντς και της ίδιας της Γουίντουρ, είχαν περιορίσει την επιλογή τους σε λίγους μόνο υποψηφίους.

Τώρα, μένει μονάχα να γίνει η επίσημη ανακοίνωση από τη Vogue και να δούμε πώς η νέα και φρέσκια ματιά της Κλόε Μαλ πρόκειται να αλλάξει τα έως τώρα δεδομένα στο μεγαλύτερο «δίκτυο» της μόδας.