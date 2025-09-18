Όσα πρέπει να γνωρίζεις για την Εβδομάδα Μόδας στο Λονδίνο: Όσα δεν γίνεται να χάσεις

Το Λονδίνο παίρνει τη σκυτάλη από τη Νέα Υόρκη και αναμένεται η φετινή Εβδομάδα Μόδας να είναι γεμάτη ενδιαφέρον

Αυτή τη φορά η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου επιστρέφει άκρως ανανεωμένη, με έντονη ενέργεια και νέα πρόσωπα που αξίζουν την προσοχή της fashion βιομηχανίας.

Η έναρξη των shows, προγραμματισμένη για σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου έρχεται με μια μεγάλη αλλαγή από τη νέα CEO του British Fashion Council, Laura Weir, η οποία «θεσμοθέτησε» οι σχεδιαστές-μέλη του BFC να μην πληρώνουν για να παρουσιάσουν τις συλλογές τους ενώ παράλληλα, ενισχύθηκε και η χρηματοδότηση υποτροφιών για ανερχόμενα ταλέντα.

Τι δεν πρέπει να χάσεις από την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Το πρόγραμμα θα είναι πλούσιο, με πολλά events, dinners και εντυπωσιακά shows να παρουσιάζονται, ωστόσο υπάρχουν σχεδιαστές που δεν πρέπει να χάσεις.

Για παράδειγμα, ο Maximilian Raynor, απόφοιτος του Saint Martins, πρόκειται να ανοίξει τα shows ενώ όπως αναφέρεται στο επίσημο πρόγραμμα, αργότερα το βράδυ θα ακολουθήσει η πολυαναμενόμενη επιστροφή της H&M στη πασαρέλα.

Την Παρασκευή, η σκυτάλη θα περάσει στους σχεδιαστές του προγράμματος NEWGEN και ο Oscar Ouyang θα κάνει το ντεμπούτο του με μία συλλογή πλεκτών που υπόσχεται να τραβήξει τα βλέμματα. Την ίδια μέρα, δύο ακόμη νέα ονόματα από τον χώρο του κοσμήματος, The Ouze και Octi, θα παρουσιάσουν τα πρώτα τους projects ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν η επετειακή παρουσίαση των 25 χρόνων του Fashion East και το μοναδικό show της χρονιάς από Chopova Lowena. Επιπλέον, αυτή τη σεζόν ο JW Anderson θα πραγματοποιήσει μια ειδική βραδινή εκδήλωση σε συνεργασία με το BFC.

Το Σάββατο, το ενδιαφέρον στρέφεται στον Yaku Stapleton, ο οποίος φέρνει και φέτος το χαρακτηριστικό του «dinocore» στη σκηνή, ενώ LUEDER και Pauline Dujancourt συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία των NEWGEN σχεδιαστών. Επιπλέον, οι Ahluwalia και Aaron Esh θα επιστρέψουν μετά από την απουσία τους από την προηγούμενη σεζόν.

Η δυναμική επιστροφή του Conner Ives και το show του οίκου Burberry

Όσο για την Κυριακή, θα είναι μια ημέρα αφιερωμένη στις γυναίκες σχεδιάστριες, με εντυπωσιακά shows από τις Talia Byre, Johanna Parv, Camille Perry, το brand Tove της Holly Wright, Ashley Williams, Lucila Safdie, Tolu Coker και φυσικά τη Simone Rocha. Επιπλέον, μία επίδειξη που όλοι περιμένουν την Κυριακή είναι αυτή του οίκου Erdem.

Την τελευταία ημέρα, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ο Joshua Ewusie θα κάνει την επίσημη είσοδό του στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου με το brand EWUSIE ενώ θα ακολουθήσουν οι Charlie Constantinou και Conner Ives, με τον δεύτερο να επανέρχεται δυναμικά χάρη στην επιτυχία του viral t-shirt «Protect the Dolls». Τέλος, η εβδομάδα θα κλείσει με το μεγαλοπρεπές show του Burberry.

