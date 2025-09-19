Έρχεται στην Αθήνα η παράσταση «Ο χορός του Γαλαξία», εμπνευσμένη από τον μετρ της μόδας, Pierre Cardin

Το Christmas Theater θα φιλοξενήσει μία από τις πιο ξεχωριστές καλλιτεχνικές βραδιές της φετινής σεζόν: το «Le Ballet du Cosmos – Ο Χορός του Γαλαξία»

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, θα παρουσιαστεί στο Christmas Theater μια μοναδική παράσταση, εμπνευσμένη από τον μετρ της υψηλής ραπτικής και της μόδας, Pierre Cardin, ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα που φέρνει σε αρμονία την τέχνη, τη μόδα και την επιστήμη.

Στην παράσταση, σε πρωταγωνιστική θέση ο Roberto Bolle, ο πιο διάσημος χορευτής της γενιάς του, étoile της Σκάλας του Μιλάνου και πρώην πρίγκιπα του American Ballet Theatre και η Tatiana Melnik, σολίστ με εντυπωσιακή διεθνή παρουσία, θα γίνουμε μάρτυρες του πώς η μαγεία του κλασικού και σύγχρονου χορού ενώνονται με την επιστημονική φαντασία, την τεχνολογία και τη μόδα.

Ο ίδιος ο Pierre Cardin, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, υπήρξε οραματιστής και δημιουργός του έργου, σχεδιάζοντας τα υψηλής ραπτικής κοστούμια με τη φουτουριστική αισθητική που μοιάζουν σαν από έναν άλλο κόσμο. Όσο για την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνογραφία, είναι του Rodrigo Basilicati-Cardin, ανιψιός και στενός συνεργάτης του διάσημου σχεδιαστή, ο οποίος κρατά ζωντανή τη δημιουργική παρακαταθήκη του διάσημου σχεδιαστή.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον Patrick Dedole, σε συνεργασία με τον αστροφυσικό David Elbaz ενώ η μουσική υπόκρουση του Daniele Martini και οι χορογραφίες των Massimiliano Volpini και Philippe Kratz μετατρέπουν την παράσταση σε μια σωματική απεικόνιση του ίδιου του σύμπαντος.

Η δεύτερη ενότητα θα περιλαμβάνει μια λαμπερή επίδειξη μόδας της νέας συλλογής του διεθνούς οίκου υψηλής ραπτικής Pierre Cardin που θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενώ η βραδιά θα κλείσει με την τελετή βράβευσης των καλύτερων νέων Ευρωπαίων σχεδιαστών που κέρδισαν τα Ευρωπαϊκά βραβεία «Pierre Cardin Young Designers Award 2025».