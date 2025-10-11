Η Ντονατέλα Βερσάτσε ορίστηκε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στα Latin American Fashion Awards

Η Ντονατέλα Βερσάτσε θα είναι η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για τη δεύτερη διοργάνωση των Latin American Fashion Awards, που θα πραγματοποιηθούν από τις 6 έως τις 9 Νοεμβρίου στη Δομινικανή Δημοκρατία

Μετά την επιτυχημένη πρώτη χρονιά, όπου την κριτική επιτροπή ηγήθηκε ο Haider Ackermann, η Ντονατέλα Βερσάτσε αναλαμβάνει αυτόν τον σημαντικό ρόλο, φέρνοντας την πολυετή εμπειρία και το δημιουργικό της όραμα.

Η Versace συνεργάζεται με τα Latin American Fashion Awards για να τιμήσει και να αναδείξει τους πιο πρωτοπόρους σχεδιαστές, καλλιτέχνες και πολιτιστικούς καινοτόμους από τη Λατινική Αμερική και τη διεθνή της διασπορά.

Σε δηλώσεις της, η Ντονατέλα Βερσάτσε τόνισε τη σημασία της υποστήριξης της νέας γενιάς δημιουργών: «Πάντα υποστήριζα τα νέα ταλέντα στο χώρο του design. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι απαραίτητο να ενθαρρύνουμε την παγκόσμια κοινότητα δημιουργών, και είναι τιμή μου να είμαι πρόεδρος αυτής της διοργάνωσης».

Η κριτική επιτροπή αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες του κόσμου της μόδας, όπως η Nina Garcia, αρχισυντάκτρια του Elle στις ΗΠΑ, η Anna Dello Russo, η Carmen Busquets και πολλοί άλλοι σημαντικοί εκπρόσωποι του χώρου.

Τα Latin American Fashion Awards, που ιδρύθηκαν από τις Constanza Cavalli Etro και Silvia Arguello, έχουν εξελιχθεί σε μια διεθνή πλατφόρμα για τη λατινοαμερικάνικη δημιουργικότητα. Οι νικητές θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών του φεστιβάλ στη Δομινικανή Δημοκρατία και θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης κατά την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου το 2026.

Το φετινό θέμα της διοργάνωσης, «Hot by Heritage», αποτελεί φόρο τιμής στον πλούτο, την ανθεκτικότητα και τη δύναμη της λατινοαμερικάνικης κουλτούρας.