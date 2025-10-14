Η Ριάνα μάς βάζει σε Christmas Mood (όχι δεν είναι νωρίς) με μια κυκλοφορία που υμνεί την άνεση και την ελευθερία του homewear

Η Ριάνα επαναπροσδιορίζει ένα από τα πλέον πιο χαρακτηριστικά item της συλλογής Savage X Fenty, «Forever Savage Onesie» και το φέρνει στην πιο cozy εκδοχή του

Η νέα άκρως εορταστική κυκλοφορία από τη σειρά Savage X Fenty και τη Ριάνα, αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι το στιλ και η άνεση μπορούν να συνυπάρξουν.

Το «Forever Savage Onesie», το χαρακτηριστικό item της συλλογής που κάθε χρόνο έρχεται και με νέα σχέδια, δεν είναι άλλο από μια ολόσωμη πιτζάμα και, από τις 15 Οκτωβρίου, η νέα προσθήκη με τα χριστουγεννιάτικα prints υπόσχεται να γίνει το απόλυτο must-have του φετινού χειμώνα.

Η Ριάνα μάς βάζει από τώρα σε Christmas Mood

Όσο για την καμπάνια, η Ριάνα φωτογραφίζεται σε ένα στολισμένο σαλόνι, γεμάτο γιρλάντες και στολίδια, δώρα και χαρτιά περιτυλίγματος στο πάτωμα, ένα σκηνικό που μας κάνει να περιμένουμε πως και πως, όχι μόνο την κυκλοφορία του νέου item αλλά και τα Χριστούγεννα.

Savage X Fenty



H νέα ολόσωμη πιτζάμα σε κόκκινο χρώμα, με prints, κουκούλα και μαλακό fleece ύφασμα, συνδυάζει cozy vibes με τη χαρακτηριστική τόλμη της Ριάνα. Πιστή στο όραμά της να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται όμορφοι και σίγουροι για τον εαυτό τους, η Ριάνα υπογράφει ακόμη μία συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και τον αισθησιασμό ενώ παράλληλα υμνεί τα cozy vibes και την «ελευθερία» του homewear.



Savage X Fenty

Το Forever Savage Onesie, γι8α μικρούς και μεγάλους, θα είναι διαθέσιμο στο SavageX.com και στα επιλεγμένα καταστήματα Savage X Fenty από 15 Οκτωβρίου.

