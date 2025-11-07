H Ντακότα Τζόνσον πρωταγωνιστεί στην πρώτη της καμπάνια για τον οίκο Valentino - Mια ποιητική εξερεύνηση της οικειότητας

Ένας νυχτερινός «διαλογισμός» πάνω στην ευαλωτότητα και την ανθρώπινη σύνδεση

Η Ντακότα Τζόνσον ορίστηκε νέα παγκόσμια πρέσβειρα του οίκου Valentino και, στην πρώτη της καμπάνια για τον οίκο ακολούθησε τις οδηγίες του καλλιτεχνικού διευθυντή Αλεσάντρο Μικέλε, με το αποτέλεσμα να είναι μια ποιητική εξερεύνηση της οικειότητας και της ήσυχης ομορφιάς.

Η καμπάνια φέρει τον τίτλο «Nocturno» και στην ίδια λογική με τη συλλογή Resort 2026, η Ντακότα Τζόνσον εμφανίζεται σε ένα ονειρικό σκηνικό ξενοδοχείου με τις φωτογραφίες να αποτυπώνουν σκηνές τρυφερής μοναξιάς.

Valentino Cruise2026

H Ντακότα Τζόνσον πρωταγωνιστεί στην πρώτη της καμπάνια για τον οίκο Valentino

Η ηθοποιός και άλλα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην καμπάνια, όπως οι Marisa Berenson, Tate McRae, Dev Hynes, Anne Imhof και Devon Teusche, ποζάρουν άλλες φορές αμέριμνοι και άλλες με την προσοχή τους σε κάτι. Το ξενοδοχείο γίνεται μια μεταφορά για τη σύγχρονη ζωή, ένας τόπος εγγύτητας χωρίς επαφή, όπου παράλληλες μοναξιές αναπνέουν τον ίδιο αέρα, χωρισμένες μόνο από λεπτούς τοίχους.

Valentino Cruise2026

Όπως περιγράφεται, όλοι μαζί κατοικούν σε έναν κόσμο παγιδευμένο ανάμεσα στην αφύπνιση και τον ύπνο, ένα βασίλειο που ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου περιγράφει ως «το αιωρούμενο κατώφλι όπου όλα μαλακώνουν και η συνείδηση ​​ετοιμάζεται να παραδοθεί».

Η μελαγχολική ατμόσφαιρα αναδεικνύεται ακόμη πιο έντονα στην ασπρόμαυρη ταινία μικρού μήκους που συνοδεύει την καμπάνια, σε σκηνοθεσία Renell Medrano με την Ντακότα Τζόνσον να απεικονίζεται μεταξύ άλλων να κλείνει το φερμουάρ ενός φορέματος Valentino πριν ξαπλώσει στο πάτωμα, με το τηλέφωνο στο χέρι.

Με το «Nocturno» ο Αλεσάντρο Μικέλε επεκτείνει την εικόνα που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο lookbook του Resort 2026 και την μετατρέπει σε έναν νυχτερινό «διαλογισμό» πάνω στην ευαλωτότητα και την ανθρώπινη σύνδεση.