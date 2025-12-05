13 κορυφαίοι οίκοι μόδας κατηγορούνται για εκμετάλλευση Κινέζων εργατών στην Ιταλία – Μεταξύ άλλων Gucci, Prada και YSL

Κορυφαίοι οίκοι πολυτέλειας, όπως οι Gucci, Versace και Yves Saint Laurent, φέρονται να έχουν συνεργαστεί με υπεργολάβους στην Ιταλία που εκμεταλλεύονταν Κινέζους εργαζόμενους, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιταλικών δικαστικών αρχών.

Στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια έτοιμων ενδυμάτων στην περιοχή του Prato, στην κεντρική Ιταλία, βρέθηκαν τσάντες, πορτοφόλια και ρούχα των οίκων, που κατασκευάζονταν υπό συνθήκες «σοβαρής εκμετάλλευσης», σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Μιλάνου.

Η έρευνα αφορά οίκους υψηλής ραπτικής του ομίλου Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen), τον οίκο Givenchy (LVMH), την Prada και το νέο απόκτημά της, Versace, αλλά και τις Ferragamo, Pinko, Dolce & Gabbana, Missoni, Off-White, Coccinelle και τον κολοσσό αθλητικών ειδών Adidas, με τις αρχές να ζητούν άμεσα από όλους έγγραφα που αφορούν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Να σου θυμίσουμε πως, παρόμοιες υποθέσεις έχουν βγει ξανά στο φως της δημοσιότητας για κορυφαία ονόματα όπως η Dior, οι εταιρείες Tod's και Alviero Martini, καθώς και υποκαταστήματα των Armani και Loro Piana. Οι έρευνες του εισαγγελέα του Μιλάνου έφεραν στο φως σοβαρές ελλείψεις στην εποπτεία των αλυσίδων παραγωγής αλλά και μισθούς φτώχειας και εργαζόμενους να διαμένουν στα ίδια τα εργαστήρια που παράγουν προϊόντα χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, οι εταιρείες μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για παραβάσεις που διαπράττονται από τους εξουσιοδοτημένους προμηθευτές τους ενώ οι οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη μόδα καταγγέλλουν τέτοιες πρακτικές εδώ και δεκαετίες.

Η ιταλική κυβέρνηση πάντως έχει ήδη κινηθεί για την υπεράσπιση της φήμης των brands, με τον Υπουργό Βιομηχανίας και «Made in Italy», Adolfo Urso, να δηλώνει ότι η αξιοπιστία τους «βρίσκεται υπό επίθεση».

