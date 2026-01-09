Η Μαντόνα επιστρέφει στο σύμπαν της Dolce & Gabanna με μια καμπάνια γεμάτη αισθησιασμό

Η Dolce & Gabbana αποκάλυψε τη νέα καμπάνια της για το άρωμα The One, εγκαινιάζοντας ένα νέο, πιο τολμηρό κεφάλαιο.

Με έντονο κινηματογραφικό χαρακτήρα η καμπάνια φέρνει στο επίκεντρο την απόλυτη βασίλισσα της pop, Μαντόνα, και τον ταλαντούχο και γοητευτικό ηθοποιό Αλμπέρτο Γκέρα.



Με director τον Μερτ Άλας και φωτογράφο τον Στίβεν Κλέιν, μακροχρόνιο συνεργάτη τόσο της Μαντόνα όσο και του οίκου, η καμπάνια και δη το φιλμ της, είναι γεμάτη μυστήριο και ένταση, όπου η ώριμη θηλυκότητα συναντά τη σύγχρονη αρρενωπότητα.

Η Μαντόνα επιστρέφει στο σύμπαν της Dolce & Gabanna

Η νέα εκδοχή του The One – The New Intensities παρουσιάζεται ως μια εξέλιξη του κλασικού αρώματος, συνδυάζοντας τη γνώριμη αισθησιακή του υπογραφή με πιο σύγχρονες, έντονες νότες. Η καμπάνια αποπνέει δραματικότητα και πολυτέλεια, αναδεικνύοντας τη γυναίκα και τον άνδρα της Dolce & Gabbana ως σύμβολα διαχρονικού πάθους.

Φυσικά η επιλογή της Μαντόνα για να ενσαρκώσει την πραγματική... The One του οίκου καθόλου τυχαία δεν είναι. Από τις πρώτες της κιόλας εμφανίσεις με κομμάτια δια χειρός Dolce & Gabbana στις αρχές της δεκαετίας του ’90, μέχρι τις εμβληματικές καμπάνιες του 2010/2011 και τα κοστούμια της για τις παγκόσμιες περιοδείες της, η Μαντόνα αποτελεί διαχρονική μούσα για τους Domenico Dolce και Stefano Gabbana.

Όπως δήλωσε άλλωστε και ο διευθύνων σύμβουλος Τζιανλούκα Τονιόλο σε συνέντευξή του στο WWD «Επιλέξαμε μια σταρ που ήταν πάντα πολύ κοντά στους Dolce&Gabbana και την ιστορία τους. Είναι μέρος της κληρονομιάς αυτού του οίκου. Από τα μέσα του '90, είναι κοντά στους κώδικες του οίκου. και όταν ψάχνεις για ένα ταλέντο που να ενσαρκώνει την έννοια του να είσαι "Η Μία", αυτό ακριβώς κάνει εδώ και 30 χρόνια».

