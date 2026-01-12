Ο Simon Porte Jacquemus επιστρέφει σε έναν χώρο που μοιάζει να του ταιριάζει απόλυτα, το Μουσείο Πικάσο στο Παρίσι.

Στις 25 Ιανουαρίου, στο τέλος των ανδρικών επιδείξεων μόδας και μία ημέρα πριν από την έναρξη της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής, ο Γάλλος σχεδιαστής Simon Porte Jacquemus, όπως αναφέρεται στο WWD, θα παρουσιάσει τη νέα του συλλογή σε έναν χώρο με ισχυρό καλλιτεχνικό και ιστορικό φορτίο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή του σχέση με την τέχνη και την πολιτιστική κληρονομιά.

Γεννημένος στη Νότια Γαλλία, ο Simon Porte Jacquemus έχει χτίσει ένα brand που αντλεί έμπνευση από το φως, τη φύση, τη μνήμη και την απλότητα. Η επιστροφή του στο Μουσείο Πικάσο δεν είναι απλώς μια ακόμη επίδειξη μόδας, αλλά μια δήλωση αγάπης προς την τέχνη και τη διαχρονική δημιουργία.

Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο Jacquemus επιλέγει το Musée Picasso ως σκηνικό για τις δημιουργίες του. Να σου θυμίσουμε πως το 2017, είχε παρουσιάσει εκεί τη συλλογή Spring/Summer 2018, με το σόου του να μένει αξέχαστο χάρη στην αίσθηση οικειότητας αλλά και στη διακριτική θεατρικότητά του.

Jacquemus Spring/Summer 2018

O Simon Porte Jacquemus θα παρουσιάσει τη νέα συλλογή του brand του στο Μουσείο του Πικάσο στο Παρίσι

Το μουσείο, στεγασμένο σε ένα εντυπωσιακό μέγαρο του 17ου αιώνα, αποτελεί ένα από τα αρχιτεκτονικά στολίδια του Παρισιού και προσφέρει ένα περιβάλλον που ισορροπεί ανάμεσα στην αυστηρότητα και τη δημιουργική ελευθερία, στοιχεία που χαρακτηρίζουν απόλυτα το brand Jacquemus.

Ο σχεδιαστής έχει αποδείξει διαχρονικά ότι αντιμετωπίζει τις επιδείξεις μόδας ως ολοκληρωμένες εμπειρίες. Από χωράφια λεβάντας και σιταριού μέχρι ιστορικά παλάτια όπως το Château de Versailles, οι επιλογές των σποτ δεν είναι ποτέ τυχαίες, αντιθέτως, λειτουργούν ως προέκταση της αφήγησης κάθε συλλογής, μένει λοιπόν να δούμε το σκηνικό που θα δημιουργήσει αυτή τη φορά.