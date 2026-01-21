Ο Pharrell Williams έχτισε (κυριολεκτικά) το νέο σύμπαν του Louis Vuitton – Πώς η πασαρέλα μετατράπηκε σε σύγχρονη κατοικία

Στην ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, ο Pharrell Williams ανέλαβε, εκτός από τα καθήκοντά του ως creative director του Louis Vuitton, αλλά και τον ρόλο του αρχιτέκτονα.

Για τις ανάγκες του Fall/Winter 2026 menswear show του οίκου Louis Vuitton ο σχεδιαστής προσέγγισε τη μόδα σαν έναν χώρο, σχεδιάζοντας κυριολεκτικά το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα παρουσιαζόταν η συλλογή. Το αποτέλεσμα ήταν ένα ολοκληρωμένο σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με σύγχρονη κατοικία παρά με πασαρέλα.

Στο κέντρο του σκηνικού βρισκόταν το DROPHAUS, ένα προκατασκευασμένο σπίτι με γυάλινους τοίχους, σχεδιασμένο σε συνεργασία με το ιαπωνικό αρχιτεκτονικό γραφείο NOT A HOTEL. Τοποθετημένο μέσα σε έναν καταπράσινο κήπο, ο χώρος λειτουργούσε σαν μια διαφανής βιτρίνα σύγχρονης καθημερινότητας.

Ο Pharrell Williams έχτισε (κυριολεκτικά) το νέο σύμπαν του Louis Vuitton

Το σπίτι αποτέλεσε βασικό κομμάτι της αφήγησης του Pharrell Williams, ένα σχόλιο πάνω στο πώς η μόδα συνδέεται με τον τρόπο που ζούμε, κινούμαστε και κατοικούμε τον κόσμο γύρω μας. Στο εσωτερικό του παρουσιάστηκε και η custom συλλογή επίπλων HOMEWORK με αντικείμενα που έφεραν εσκεμμένες ατέλειες, δίνοντας έμφαση στη χειροποίητη αίσθηση και στην ανθρώπινη παρουσία μέσα στον χώρο.

Μέσα σε αυτό το αρχιτεκτονικό πλαίσιο ξεδιπλώθηκε η ανδρική συλλογή του Louis Vuitton, η οποία επαναπροσδιόρισε την έννοια της λειτουργικής πολυτέλειας και υμνεί τη διαχρονική μηχανική και την ουσιαστική δεξιοτεχνία, θυμίζοντας την ενδυματολογική βάση του οίκου. Η χρωματική παλέτα κινήθηκε σε γήινους τόνους όπως το μπεζ, το χακί, το βαθύ πράσινο και το καφέ δημιουργώντας μια ήρεμη αλλά αυστηρή αισθητική.

Όσο για τα statement outerwear κομμάτια που ξεχώρισαν, μερικά από αυτά ήταν τα bomber jackets από κροκό δέρμα, που ισορροπούσαν ανάμεσα στην πολυτέλεια και τη χρηστικότητα.

