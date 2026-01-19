Ύστερα από δύο δεκαετίες απουσίας από την ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, ο Ralph Lauren έκανε μια εντυπωσιακή επιστροφή, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη διαχρονική δύναμη και τη σύγχρονη απήχηση του brand.

Το show για τη σεζόν Fall/Winter 2026 δεν ήταν απλώς μια νοσταλγική αναδρομή, αλλά μια ξεκάθαρη δήλωση για το παρόν και το μέλλον της ανδρικής μόδας.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Palazzo Ralph Lauren, ένα επιβλητικό αλλά ζεστό ιδιωτικό μέγαρο στην καρδιά του Μιλάνου, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για την επιστροφή του οίκου στην ιταλική πόλη μετά από περισσότερα από 20 χρόνια.

Η επιστροφή του Ralph Lauren στην ανδρική Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, 20 χρόνια μετά

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν μαζί οι δύο βασικές ανδρικές σειρές του brand: η Polo, με τον νεανικό, sporty και preppy χαρακτήρα της, και η Purple Label, που εκπροσωπεί την πιο εκλεπτυσμένη, tailored πλευρά του Ralph Lauren.

Ριγέ rugby shirts, έντονα puffers, racing jackets, slouchy beanies και baseball caps φορεμένα ανάποδα έδωσαν έναν φρέσκο, νεανικό τόνο στη συλλογή Polo, αποπνέοντας έντονη νεανική διάθεση. Τα looks συνδυάζονταν με oversized πλεκτά, relaxed tailoring και layering, δημιουργώντας ένα casual αλλά προσεγμένο αποτέλεσμα.

Όσο για τη σειρά Purple Label, αν ξεχώρισε κάτι ήταν σίγουρα το κασμιρένια παλτό, τα βελούδινα σακάκια, τα tartan σύνολα και τα αυστηρά κοστούμια με καθαρές γραμμές.