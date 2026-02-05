Η νέα καμπάνια Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2026 του οίκου Giorgio Armani είναι μια επιστροφή στις ρίζες, μια σιωπηλή αλλά βαθιά συναισθηματική ωδή στη ζωή και το έργο του ίδιου του Τζιόρτζιο Αρμάνι.

Για την ακρίβεια, η καμπάνια αποτυπώνει μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής, υπενθυμίζοντας ότι η διαχρονικότητα, η απλότητα και η ουσία ήταν πάντα ο πραγματικός πυρήνας του οίκου Giorgio Armani.

Για πρώτη φορά, ο οίκος ανοίγει τις πόρτες της ιδιωτικής κατοικίας του αείμνηστου σχεδιαστή στο Μιλάνο, στην οδό Via Borgonuovo, μετατρέποντάς τη σε σκηνικό για την τελευταία συλλογή που σχεδίασε ο εμβληματικός σχεδιαστής πριν τον θάνατό του.

Τη φωτογράφιση υπογράφει ο Oliver Hadlee Pearch, ο οποίος αποτυπώνει με διακριτικότητα και σεβασμό τον διάλογο ανάμεσα στα ρούχα και τον χώρο. Το σπίτι, το οποίο σήμερα κατοικείται από τον στενό συνεργάτη και επί χρόνια δεξί χέρι του Αρμάνι, Λέοο Ντελ Ορκο, διατηρεί έντονα την παρουσία του ιδρυτή μέσα από τα αντικείμενα, τα έπιπλα και τη σπάνια συλλογή έργων τέχνης που ο ίδιος συγκέντρωνε επί δεκαετίες.

Για πρώτη φορά, ο οίκος Giorgio Armani ανοίγει τις πόρτες της ιδιωτικής κατοικίας του αείμνηστου σχεδιαστή για τη νέα του καμπάνια

Οι εικόνες της καμπάνιας κινούνται ανάμεσα σε χαμηλά φωτισμένα δωμάτια, σπειροειδείς μεταλλικές σκάλες και τοίχους ντυμένους με έργα των Andy Warhol, Francesco Clemente, Antonio Lopez και Gary. Εκεί, μοντέλα όπως η Vittoria Ceretti και ο Clément Chabernaud φορούν αυστηρά κοστούμια, αέρινα φορέματα, πουλόβερ και πουκάμισα που ακολουθούν το σώμα με χαρακτηριστική αρμανική κομψότητα. Τα ρούχα δεν «ανταγωνίζονται» τον χώρο· συνυπάρχουν μαζί του, σαν φυσική προέκταση της αισθητικής του.

Η επιλογή του συγκεκριμένου σκηνικού δεν είναι τυχαία. Το ίδιο κτίριο φιλοξενεί εδώ και χρόνια τα fashion shows του οίκου, συνδέοντας άμεσα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του οίκου.

