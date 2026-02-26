Calzedonia Fashion Tights: Από τα runways στα wardrobes αυτό το καλσόν είναι το νέο βασικό στοιχείο της μόδας

Με την συλλογή Fashion Tights, η Calzedonia επιβεβαιώνει την ικανότητά της να μεταφράσει τα trends σε iconic κομμάτια.

Σε αυτό τον μήνα ο οποίος είναι αφιερωμένος στη μόδα, η Calzedonia παρουσιάζει τη νέα προσέγγισή της στα καλσόν, καθώς επανερμηνεύει τα catwalk trends, από τα τελευταία prêt-à-porter shows στα πρόσφατα Haute Couture runways στο Παρίσι.

Το main focus της σεζόν είναι οι απαλοί τόνοι, από άσπρο ως rope, ενώ το τούλι και η δαντέλα καθιερώνουν τον εαυτό τους ως βασικά στοιχεία του σύγχρονου στυλ.

Λεπτά και θηλυκά, τα καλσόν της Calzedonia ξεπερνούν τον ρόλο του απλού αξεσουάρ και γίνονται το σημείο εκκίνησης κάθε look. Floral μοτίβα, διαφανείς υφές και μία φωτεινή παλέτα αλληλοεπιδρούν με τις σιλουέτες και τα μοντέρνα layering, με αποτέλεσμα ένα ευέλικτο styling που είναι τέλειο για κάθε στιγμή της ημέρας.

Με την συλλογή Fashion Tights, η Calzedonia επιβεβαιώνει την ικανότητά της να μεταφράσει τα trends σε iconic κομμάτια, προσκαλώντας κάθε γυναίκα να εκφράσει την προσωπικότητά της με έναν φυσικό, stylish και συνειδητό τρόπο.

