Η γυναικεία συλλογή Falconeri άνοιξη/καλοκαίρι 2026: H ουσία των νημάτων και η ύλη ως έκφραση του στυλ

Η Falconeri παρουσιάζει τη Συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, ένα απτικό και οπτικό ταξίδι με επίκεντρο τα πολύτιμα νήματα και τις εκλεκτές ίνες – τους θεμέλιους λίθους μιας σεζόν που υμνεί την ελαφρότητα, τη διαφάνεια και τη φυσική λάμψη.

Μία συλλογή σχεδιασμένη να συνοδεύει άνδρες και γυναίκες κάθε στιγμή της ημέρας, σε έναν διαρκή διάλογο ανάμεσα στην άνεση και την κομψότητα.

Έτσι, η Νέα Χρονιά ξεκινά με μια πρωτόγνωρη συμφωνία που παίζει στις χορδές εκλεπτυσμένων αποχρώσεων και καινοτόμων υφάνσεων.

Η χρωματική παλέτα αντλεί έμπνευση από τα μηνύματα της σεζόν, εκτεινόμενη από dusty έως φυσικούς τόνους - από το snowflake έως το σκούρο γκρι – εμπλουτισμένες με νέες πινελιές: aquamarine και jungle (khaki) για εκείνον και εκείνη, καθώς και σκούρο rosé, basil και Provence (lilac) αποκλειστικά για τη γυναικεία συλλογή.

Τα νέα outerwear κομμάτια, επανασχεδιασμένα με μία ελαφριά και σύγχρονη προσέγγιση, είναι ιδανικά για το πρώτο μέρος της σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Technical jackets και Ultrasoft Cashmere παλτό αντανακλούν τη μετάβαση της σεζόν με ρευστές γραμμές και καινοτόμα υλικά, σχεδιασμένη για καθημερινή κομψότητα. Το νέο unisex overshirt από technical ύφασμα, με εξαιρετικά λεπτή επένδυση από ultrafine cashmere, προσφέρει κορυφαία ευελιξία και συνδυάζει τέλεια στυλ και άνεση, ενώ το iconic Reversible Down Vest επανασχεδιάζεται σε ματ εκδοχή για να συνοδεύει ιδανικά τις νέες αποχρώσεις της σεζόν.

Παράλληλα, το Ultrafine Cashmere, το εμβληματικό νήμα του brand, εξακολουθεί να αποτελεί τον πυρήνα της πρότασης όσον αφορά τις τεχνικές επεξεργασίας, εμπλουτισμένο πλέον με νέες μορφές χειροποίητης δεξιοτεχνίας. Τα iconic κομμάτια – με στρογγυλή λαιμόκοψη, λαιμόκοψη V και πλεκτά παντελόνια – αποκτούν ολοκαίνουργιες λεπτομέρειες και υφές που διατίθενται στο Ultrafine Cashmere που αποπνέει αίσθηση αγκαλιάς, το δροσερό και λαμπερό Silk Cashmere καθώς και στο νέο νήμα με 100% μετάξι, το οποίο επίσης χρησιμοποιείται για πλεκτό πουκάμισο, ένα σύμβολο μιας σύγχρονης, casual θηλυκότητας.

Η αστείρευτη επιθυμία για καινοτομία οδηγεί τη Falconeri να εξερευνήσει νέες μορφές άνεσης με την capsule συλλογή Yoga. Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει ένα total look σε ανοιχτό γκρι ριμπ Ultrafine Cashmere, αποτελούμενο από κολάν και top με ελαστάνη για ελευθερία της κίνησης, συνοδευόμενο από ένα μαλακό sweater γιλέκο και ballet top που ισορροπούν τέλεια τη λειτουργικότητα με το στυλ.

Το σετ από ματ μεταξωτό σατέν με πλεκτά ένθετα — που αποτελείται από σακάκι, πλεκτό γιλέκο, T-shirt, φούστα και παντελόνι — αποτυπώνει τη συνάντηση του κόσμου των υφασμάτων με εκείνον του knitwear, μέσα από έναν εκλεπτυσμένο συνδυασμό αντιθετικών υφών. Tα prints με εφέ κεντήματος πάνω στο μετάξι συνυπάρχουν με πλεκτά ζακάρ από lurex βαμβάκι και κοστούμια από βαμβακερό ζακάρ, δημιουργώντας ολοκληρωμένα looks με έντονο και εκλεπτυσμένο χαρακτήρα.

Τέλος, η έρευνα της Falconeri οδήγησε στη δημιουργία της capsule συλλογής ‘Terre Minerali’, μιας σειράς βαμμένης με φυσικές χρωστικές που προέρχονται από ορυκτά εδάφη, χρησιμοποιώντας μια υπεύθυνη και καινοτόμο διαδικασία.

Οι αποχρώσεις Aquamarine, jungle, wheat, Provence και salt προσφέρουν κομψές και διαχρονικές χρωματικές επιλογές σε μια γκάμα κομματιών που περιλαμβάνει παντελόνια, crew-necks, polo μπλουζάκια, T-shirts και tank tops για εκείνη, καθώς και polo μπλουζάκια και T-shirts για εκείνον.

Για την καλοκαιρινή σεζόν, τα λαμπερά, ελαφριά υφάσματα εκφράζουν μια νέα αντίληψη της θηλυκότητας. Lurex φορέματα σε διάφορα μήκη και με διαφορετικές τεχνικές επεξεργασίας, όπως ραφές, πλεξίδες και διάτρητα σχέδια, μεταμορφώνονται σε μοναδικά κομμάτια σχεδιασμένα να λάμπουν τα καλοκαιρινά βράδια. Το λινό με ένθετα lurex χρησιμοποιείται για να δημιουργηθούν jackets, φορέματα, γιλέκα, Bermuda shorts και παντελόνια, ιδανικά για μια χαλαρή μετάβαση από το γραφείο στο απογευματινό ποτό, ενώ το pinstripe λινό κοστούμι με παγιέτες αποτελεί την απόλυτη έκφραση της καλοκαιρινής κομψότητας της Falconeri.

Τα muslin tops αναβαθμίζονται με highlights, νέα prints και ανάγλυφα σχέδια, μετατρέποντας την απλότητα του υφάσματος σε εκλεπτυσμένη υφή.

Η συλλογή ολοκληρώνεται με δύο Limited Editions, που γιορτάζουν την τέχνη της χειροτεχνίας: η SEA SHELL, από πλεκτό cotton-lurex moss stitch, αναπαριστά την υφή των κοχυλιών με ένα crop-top, Bermuda shorts και ένα jacket, ενώ η INTARSIA χρησιμοποιείται για ένα structured φόρεμα και ένα ολόσωμο jumpsuit από ριγέ βαμβάκι, διακοσμημένα με ανάγλυφο κέντημα paisley, σε μια εκλεπτυσμένη συνάντηση παράδοσης και σύγχρονου στυλ.