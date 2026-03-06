O οίκος Courrèges δημιούργησε ένα φόρεμα με redymade, έτοιμο να εκτεθεί σε χώρο τέχνης ή και να απεικονίσει τους ρυθμούς της σύγχρονης γυναίκας στην πόλη.

Πολλά είναι τα highlights της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού μέχρι στιγμής, ο οίκος Courrèges όμως δικαιωματικά κερδίζει την πρώτη θέση στις viral στιγμές καθώς, στη συλλογή που παρουσίασε, η οποία αντλεί έμπνευση από τον ρυθμό της καθημερινής ζωής στην πόλη, παρουσίασε μια στιλιστική πρόταση «κλείνοντας» το μάτι -εκτός από τη βιομηχανία της μόδας και στης τέχνης.

Ανάμεσα στα σχέδια λοιπόν που τράβηξαν περισσότερο την προσοχή βρέθηκε ένα φόρεμα το οποίο σχεδιάστηκε με δεκάδες μικρές απομιμήσεις εισιτηρίων του μετρό. Η δημιουργία αυτή συνδυάζει το στοιχείο του readymade με την αισθητική της σύγχρονης μόδας, μετατρέποντας ένα αντικείμενο της καθημερινότητας σε ένα εντυπωσιακό κομμάτι υψηλής ραπτικής, έτοιμο να εκτεθεί.

Πίσω από την ιδέα βρίσκεται ο creative director του οίκου, Nicolas Di Felice, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι του Courrèges από το 2020. Η έμπνευση έρχεται από την αστική ζωή και τη μετακίνηση μέσα στην πόλη με τον σχεδιαστή να εξερευνά το πώς εξελίσσεται μια ολόκληρη ημέρα μιας σύγχρονης γυναίκας στο Παρίσι, από τις πρωινές υποχρεώσεις μέχρι τη νυχτερινή έξοδο.

Μπορούν μερικά εισιτήρια να γίνουν φόρεμα; Το viral dress της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού έχει την υπογραφή του οίκου Courrèges

Η ιδέα αυτή «απλώθηκε» φυσικά και στη σκηνοθεσία ολόκληρου του show. Ο ήχος ενός ρολογιού, μαζί με ηχητικά στοιχεία της πόλης, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που παρέπεμπε στον ρυθμό της καθημερινότητας.

Το φόρεμα δημιουργήθηκε από μερικά εισιτήρια, τα οποία τοποθετήθηκαν προσεκτικά επάνω στο ύφασμα και ράφτηκαν ώστε να δημιουργούν μια ιδιαίτερη υφή. Στη συλλογή φυσικά υπήρξαν και άλλα κομμάτια, όπως ένα off white μίνι φόρεμα από εισιτήρια, και δύο φούστες, σχέδια με τα οποία ο Nicolas Di Felice επιχείρησε να αναδείξει την πραγματική πλευρά της ζωής στο Παρίσι, πέρα από τη λάμψη των events και των επίσημων εμφανίσεων.

Πέρα από το χαρακτηριστικό φόρεμα με τα κίτρινα εισιτήρια, τις φούστες και το μίνι κρεμ φόρεμα, η συλλογή περιελάμβανε και δερμάτινα παλτό με αυστηρές γραμμές, ψηλούς γιακάδες, εφαρμοστά jumpsuits και γεωμετρικά κοψίματα.

Με το φόρεμα από εισιτήρια μετρό να γίνεται ήδη ένα από τα πιο συζητημένα στιγμιότυπα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, ο Nicolas Di Felice δείχνει ότι η σύγχρονη μόδα μπορεί να αντλήσει έμπνευση ακόμη και από τα πιο απλά στοιχεία της καθημερινότητας, ακόμη και από ένα εισιτήριο του μετρό.

