Ο οίκος Gucci παρουσιάζει τη νέα του καμπάνια με τίτλο «BEAUTY AND THE BAG» για τις iconic τσάντες του, φέρνοντας στο προσκήνιο δύο It Girls, την Κέιτ Μος και την Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Μέσα από μια αισθητικά δυνατή και συναισθηματικά φορτισμένη αφήγηση, η καμπάνια εξερευνά τη βαθιά, σχεδόν ενστικτώδη σύνδεση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα σε ένα αντικείμενο και την επιθυμία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο νέες σιλουέτες, η Borsetto και η Giglio. Η Κέιτ Μος ενσαρκώνει τη διαχρονική κομψότητα της Borsetto, η οποία παρουσιάζεται σε διαφορετικές υφές όπως το χαρακτηριστικό GG canvas, καφέ suede και μαύρο δέρμα ενώ από την άλλη, η Έμιλι Ραταϊκόφσκι δίνει μια πιο σύγχρονη και δυναμική διάσταση στη Giglio, η οποία εμφανίζεται σε σκούρες, εκλεπτυσμένες αποχρώσεις αλλά και στην κλασική monogram εκδοχή του οίκου.

Κέιτ Μος και Έμιλι Ραταϊκόφσκι πρωταγωνιστούν στη νέα καμπάνια του Gucci – Ο αισθησιασμός στα καλύτερά του

Τις εικόνες της καμπάνιας υπογράφει το διάσημο φωτογραφικό δίδυμο Mert and Marcus, εστιάζοντας στη σχέση κάθε γυναίκας με την τσάντα της. Τα πορτρέτα είναι λιτά αλλά έντονα, αφήνοντας χώρο στην προσωπικότητα και στο συναίσθημα να αναδειχθούν ενώ τα looks αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα κάθε τσάντας, από minimal γραμμές έως πιο statement επιλογές με έντονο branding.

Η καμπάνια επίσης διαθέτει ένα βίντεο το οποίο σκηνοθετεί ο Bardia Zeinali, με την αφήγηση να αποκτά κίνηση και να μεταφέρεται σε ένα σχεδόν ονειρικό σύμπαν. Εκεί, οι τσάντες πολλαπλασιάζονται, περιβάλλοντας τις πρωταγωνίστριες σε μια ατέρμονη επανάληψη που θυμίζει εμμονή, μια οπτική μεταφορά για το πώς ένα αντικείμενο μπορεί να κατακτήσει πλήρως τη σκέψη και την καθημερινότητά μας.

Gucci

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, ο οίκος αναδεικνύει τον ρόλο της τσάντας όχι απλώς ως αξεσουάρ, αλλά ως βασικό στοιχείο της ταυτότητας και της προσωπικής έκφρασης. Τα υλικά, οι υφές και οι σιλουέτες επαναλαμβάνονται, επιστρέφοντας διαρκώς στο ίδιο σημείο: την τσάντα ως επίκεντρο του στιλ.

