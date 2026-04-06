Η Κέιτι Πέρι πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του οίκου Balenciaga

Στο κέντρο της καμπάνιας βρίσκονται τα δύο νέα sneakers του οίκου

Ο οίκος Balenciaga αποκάλυψε τη νέα του καμπάνια με τίτλο «» με πρωταγωνίστρια την Κέιτι Πέρι, με τον Πιερ Πάολο Πιτσιόλι να βρίσκεται στο τιμόνι της δημιουργικής διεύθυνσης του οίκου.

Η καμπάνια φωτογραφήθηκε από τον Μιτς Ράιαν σε έναν minimal χώρο που θυμίζει ιαπωνικό γυμναστήριο ενώ η αισθητική είναι καθαρή, σχεδόν αυστηρή, με έμφαση στην κίνηση και την επανάληψη.

Η Κέιτι Πέρι εμφανίζεται να κάνει σχοινάκι, δημιουργώντας μια δυναμική αλλά ταυτόχρονα απλή εικόνα που συνδέεται με το concept της πειθαρχίας και της καθημερινής συνέπειας με το μήνυμα της καμπάνιας να περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι η αυτοβελτίωση χτίζεται μέσα από μικρές και σταθερές κινήσεις.

Στο κέντρο της καμπάνιας βρίσκονται δύο νέα sneakers, δύο σχέδια που ισορροπούν ανάμεσα στο sporty και το high-fashion, παραμένοντας πιστά στο DNA του οίκου. Ο λόγος για τα Radan sneakers με τη sleek και σύγχρονη γραμμή και το σύστημα δεσίματος 360° που αγκαλιάζει το πόδι, και το Triple S.2, μια ανανεωμένη εκδοχή του εμβληματικού chunky sneaker, με πιο τεχνικό και εξελιγμένο design.

«Η πειθαρχία για μένα είναι αυτοσεβασμός. Είναι επίσης αγάπη για τον εαυτό. Δεν χρειάζεται να είναι άκαμπτη. Μπορεί να ξεκινήσει με μικρά βήματα, να εμφανίζεται καθημερινά με έναν μικρό τρόπο, και έτσι χτίζεις τη συνέπεια έναντι της τελειότητας», εξηγεί η Κέιτι Πέρι στο Fashion Network.

Αξίζει τέλος να πούμε πως, εκτός από την Κέιτι Πέρι, στην καμπάνια εμφανίζονται επίσης η Γιάο Τσεν και ο ποδοσφαιριστής Ουγκό Εκιτικέ.