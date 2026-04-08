Η συνάντηση της Άννα Γουίντουρ με τη Μέριλ Στριπ στο εξώφυλλο της Vogue για το τεύχος Μάιου του 2026 δεν είναι απλώς ένα editorial αλλά οριακά μια στιγμή όπου τα όρια της πραγματικότητας και της μυθοπλασίας γίνονται ρευστά, με μια δόση ειρωνίας και μπόλικης κομψότητας.

Η Μέριλ Στριπ, η οποία ενσαρκώνει τη θρυλική Μιράντα Πρίσλει στην ταινία The Devil Wears Prada, έφερε στη μεγάλη οθόνη έναν χαρακτήρα που μοιάζει φανταστικός, κι όμως, η έμπνευση πίσω από αυτόν δεν ήταν άλλη από τη Άννα Γουίντουρ, τη γυναίκα που εδώ και δεκαετίες καθορίζει τι σημαίνει επιρροή στη μόδα.

Το εξώφυλλο με τις δύο γυναίκες, ντυμένες με Prada, λειτουργεί σαν ένα παιχνίδι αναφορών, μια έξυπνη υπενθύμιση ότι η μόδα δεν είναι μόνο αισθητική, αλλά και αφήγηση και, εδώ η αφήγηση γίνεται σχεδόν... μετακινηματογραφική, μάλιστα, η Vogue τις χαρακτηρίζει σκόπιμα ως «δύο Μιράντα» που ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα δωμάτιο.

Οι φωτογραφίες αξίζει να πούμε πως τραβήχτηκαν από την Άνι Λίμποβιτς και, οι δύο κυρίες με αφορμή αυτό έκαναν και μια εκτενή συζήτηση για τη μόδα, την οικογένεια, τη φιλία και την επερχόμενη συνέχεια του «The Devil Wears Prada».

«Δύο Μιράντα» στο εξώφυλλο της Vogue: Τι γίνεται όταν Άννα Γουίντουρ και Μέριλ Στριπ βρίσκονται στο ίδιο κάδρο

«Όσον αφορά τη Μιράντα, και επιστρέφοντας σε αυτόν τον χαρακτήρα 20 χρόνια αργότερα, σκέφτηκα ειλικρινά την Άννα και προσπάθησα να φανταστώ πώς είναι να φέρεις την ευθύνη της και να ενδιαφέρεσαι για τον κόσμο και να έχεις την ίδια περιέργεια», είπε η Μέριλ Στριπ στην Γκρέτα Γκέργουιγκ. View this post on Instagram A post shared by Annie Leibovitz (@annieleibovitz)

«Αυτό που μου άρεσε στην πρώτη ταινία είναι ότι έδειξε στον κόσμο τι σημαίνει μια τεράστια επιχειρηματική μόδα. Είναι μια πραγματική οικονομική δύναμη παγκοσμίως και η πρώτη ταινία το αναγνώρισε αυτό. Τόσα πολλά έχουν αλλάξει» είπε η Γουίντουρ για την οποία αυτό το εξώφυλλο έχει άλλη βαρύτητα καθώς είναι και η πρώτη φορά που εμφανίζεται σε εξώφυλλο της Vogue μετά από 30 χρόνια.

«Αλλά μου αρέσει να πιστεύω ότι εξελισσόμαστε αντί να αποσυντιόμαστε. Είμαστε ακόμα εδώ. Όλοι κάνουμε τη δουλειά μας — με διαφορετικούς τρόπους και σε πολλαπλές πλατφόρμες αντί για μία μόνο, αλλά πόσο υπέροχο είναι αυτό; Προσεγγίζουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους» συνέχισε.

Τέλος, εκτός από το εξώφυλλο και τη συνέντευξη, ένα βίντεο όπου η Στριπ και η Γουίντουρ μπαίνουν σε ένα ασανσέρ (άμεση αναφορά στις σκηνές με το ασανσέρ στην ταινία του 2006) έγινε viral στα social media ενθουσιάζοντας το φανατικό -και όχι μόνο- κοινό τους.