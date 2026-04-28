Η Falconeri παρουσιάζει το «The Home of Cashmere» στο Λος Άντζελες με ένα exclusive event

Η Falconeri γιορτάζει την κληρονομιά της με ένα exclusive event στο Λος Άντζελες – μια συναρπαστική εμπειρία αφιερωμένη στη χαρακτηριστική σειρά της, Cashmere Ultrafine.

Σε μια ιδιωτική βίλα στο Δυτικό Χόλιγουντ, γνωστή για τη μινιμαλιστική αρχιτεκτονική της, τις καθαρές γραμμές και τα τεράστια παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή, με θέα στην καρδιά της πόλης, η Falconeri υποδέχτηκε μια εκλεκτή ομάδα δημοσιογράφων, stylist και διασημοτήτων, μεταξύ των οποίων η Eva Longoria, η Leighton Meester, ο Matt Bomer, η Sharon Stone, ο Chace Crawford, η Kelsey Merritt, ο Jesse Williams, ο Jay Ellis, η Nina Senicar και η Abigail Cowen.

«Με αυτή την εκδήλωση στο Λος Άντζελες θέλαμε να γιορτάσουμε την πιο αγνή ουσία της Falconeri: μια συνειδητή πολυτέλεια, που βασίζεται στην αυθεντικότητα των υλικών και στην ιταλική κατασκευαστική αριστεία. Η παρουσίαση της ιστορίας μας σε ένα τόσο ξεχωριστό περιβάλλον, μαζί με εξαιρετικούς καλεσμένους, μας επιτρέπει να μεταδώσουμε το DNA του brand με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, σε μια αγορά που αναπτύσσεται δυναμικά για εμάς», δήλωσε ο Sandro Veronesi, πρόεδρος της Oniverse, της εταιρείας που κατέχει την Falconeri.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η εξαιρετική ποιότητα του υλικού και η εξέλιξή του μέσα από τρία χαρακτηριστικά νήματα: το Cashmere Ultrafine, το Cashmere Silkfine και το Cashmere Airfine.

Η πορεία της έκθεσης ανέδειξε τις διαφορετικές εκφάνσεις της ίνας μέσω μιας πολυαισθητηριακής εγκατάστασης, καθοδηγώντας τους καλεσμένους στις διάφορες στιγμές της βραδιάς, από τους εξωτερικούς χώρους μέχρι το δείπνο στο rooftop. To table setting χαρακτηριζόταν από μια αισθητική που έδινε έμφαση στην απτική αίσθηση, σε απόλυτη συνέχεια με τη γενική ιδέα τoυ event. Η εμπειρία εμπλουτίστηκε περαιτέρω από ένα μενού εμπνευσμένο από το «fabric pairing», το οποίο μετέφρασε τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και την παλέτα της συλλογής σε μια σειρά γαστρονομικών δημιουργιών.

ABOUT FALCONERI

Η FALCONERI ιδρύθηκε το 2000, εδρεύει στο Avio (TN) και από το 2009 ανήκει στον Όμιλο Oniverse του Sandro Veronesi. Η ιταλική τεχνογνωσία, η εξαιρετική ποιότητα των πλεκτών και η συνεχής έρευνα στον τομέα των πρώτων υλών έχουν επιτρέψει στο brand να καταστεί, με την πάροδο των ετών, σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του cashmere, προσφέροντας ένα casual και διαχρονικό στυλ για γυναίκες και άνδρες, σε μια τέλεια ισορροπία μεταξύ παράδοσης, δημιουργικότητας και χειροτεχνίας.

Αυτή η φιλοσοφία οδήγησε στη δημιουργία του Falconeri Pure Cashmere, ενός εκλεπτυσμένου νήματος που αποτυπώνει τέλεια τη μοναδική αξία των πρώτων υλών υψηλής ποιότητας και καθιστά κάθε ρούχο ευέλικτο και ανθεκτικό, αντανακλώντας μια μοντέρνα, απλή και κομψή αισθητική.

Η FALCONERI έχει διεθνή παρουσία σε 29 χώρες με πάνω από 200 αυτόνομες boutique και νέα ανοίγματα προγραμματισμένα για το 2026. Οι συλλογές είναι επίσης διαθέσιμες online μέσω της πλατφόρμας e-commerce falconeri.com.