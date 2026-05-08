Jimmy Choo: O οίκος γιορτάζει τα εγκαίνια της boutique του στην Αθήνα με ένα αποκλειστικό «Μeet me at the bar» event στο Athénée

Με αφορμή τα εγκαίνια της πρώτης του boutique στην Αθήνα, ο οίκος Jimmy Choo διοργάνωσε ένα αποκλειστικό “Meet Me at the Bar” event στο εμβληματικό Athénée.

Συγκεντρώνοντας ένα εκλεκτό guest list από προσωπικότητες της μόδας, των media, tastemakers και φίλους του οίκου, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν το concept “Meet Me at the Bar” της Jimmy Choo στο διαχρονικό Athénée, το οποίο μεταμορφώθηκε ειδικά για τη βραδιά.

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΟΦΑΣ, ΡΟΖΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γιορτάζοντας τη σειρά τσαντών Bar της Jimmy Choo –σχεδιασμένων ώστε να φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ– το concept του event ζωντάνεψε μέσα από διεθνείς ενεργοποιήσεις με προσεγμένες co-branded λεπτομέρειες.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΓΑΛΥΦΑ, ΚΑΤΙΑ ΔΕΔΕ

Η νέα boutique Jimmy Choo βρίσκεται στην οδό Σταδίου 4, στο κέντρο της Αθήνας.



