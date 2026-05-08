Η Chanel συνεχίζει την παράδοση των θεαματικών Métiers d’Art shows, επιλέγοντας τη Ρώμη για την επόμενη παρουσίαση της συλλογής της, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το WWD, ο Ματιέ Μπλαζί ετοιμάζεται να παρουσιάσει εκεί τις νέες του δημιουργίες για τον ιστορικό οίκο, σε μια πόλη που συνδέεται βαθιά με την ιστορία και την αισθητική της Chanel.

Οι Métiers d’Art συλλογές αποτελούν ουσιαστικά έναν ύμνο στην υψηλή δεξιοτεχνία των ateliers της Chanel, τα οποία σήμερα στεγάζονται στο Le19M στο Παρίσι, έναν χώρο αφιερωμένο στη διατήρηση και εξέλιξη των παραδοσιακών τεχνών της μόδας.

H Chanel «πάει» Ρώμη – Το επερχόμενο Métiers d’Art show θα πραγματοποιηθεί στην Αιώνια Πόλη

Το προηγούμενο Métiers d’Art show του οίκου να σου θυμίσουμε πως είχε πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, μεταφέροντας τους καλεσμένους σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από τον παλμό της πόλης, σε αποβάθρα μετρό. Η συλλογή λειτούργησε ως φόρος τιμής στη χειροτεχνία και τα εξειδικευμένα ateliers της Chanel, τα οποία αποτελούν την «καρδιά» των Métiers d’Art συλλογών ενώ για τη νέα συλλογή, η Chanel στρέφεται στην Αιώνια Πόλη.

Η ανακοίνωση, όπως αναφέρεται στο WWD, συνοδεύτηκε από μια ιστορική φωτογραφία της Gabrielle «Coco» Chanel με τον Ιταλό σκηνοθέτη Luchino Visconti, υπογραμμίζοντας τον διαχρονικό δεσμό του οίκου με την Ιταλία. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στην ταινία «Boccaccio ’70» το '62, με τη Chanel να σχεδιάζει τα κοστούμια της Romy Schneider.

«Με αυτή την έκθεση, ο οίκος γράφει ένα νέο κεφάλαιο στην διαχρονική του ιστορία με την Ιταλία. Η Γκαμπριέλ Σανέλ ανακάλυψε τη χώρα το καλοκαίρι του 1920 και δεν σταμάτησε ποτέ να την επισκέπτεται έκτοτε», ανέφερε ο οίκος.

Με φόντο τη Ρώμη λοιπόν, όλα δείχνουν πως το φετινό Métiers d’Art τον Δεκέμβριο θα κινηθεί ανάμεσα στον κινηματογράφο, την ιστορία και τη ρωμαϊκή μεγαλοπρέπεια, στοιχεία που συνδέονται διαχρονικά με το DNA της Chanel.