Ο Τζέιμς Χόλντερ, συνιδρυτής της Superdry, καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλάκισης για βιασμό

Ο Τζέιμς Χόλντερ, συνιδρυτής του γνωστού fashion brand Superdry, μετά από απόφαση βρετανικού δικαστηρίου, καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης καθώς κρίθηκε ένοχος για βιασμό γυναίκας έπειτα από νυχτερινή έξοδο στο Τσέλτενχαμ στην Αγγλίας.

Όπως αναφέρει το BBC, ο 54χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος είχε παραιτηθεί από τη θέση του διευθυντή και υπαλλήλου της Superdry το 2016 και η συμβουλευτική του ιδιότητα με την εταιρεία είχε τερματιστεί το 2019, καταδικάστηκε για επίθεση που σημειώθηκε στις 6 Μαΐου του 2022 στο διαμέρισμα της γυναίκας, μετά από κοινή βραδινή τους έξοδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Τζέιμς Χόλντερ ακολούθησε τη γυναίκα στο σπίτι της και στη συνέχεια προχώρησε στην επίθεση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της να σταματήσει.

Στον Guardian αναγράφεται πως ο επιχειρηματίας επρόκειτο να πάρει ταξί για να επιστρέψει στο σπίτι του στο Κότσγουολντς με έναν φίλο του, αντ' αυτού όμως, μπήκε στο ταξί του θύματος και πήγε στο διαμέρισμά της στην πόλη Γκλόστερσαϊρ, όπου ο Χόλντερ τη βίασε.

Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Δικαστήριο του Γκλόστερ, με τον κατηγορούμενο να δηλώνει πως υπήρξε συναίνεση ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η γυναίκα κατέθεσε στο δικαστήριο πως ο Χόλντερ «συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν δικαιωματικά δικό του το σώμα της», ενώ μίλησε και για τις μακροχρόνιες ψυχολογικές επιπτώσεις που είχε η επίθεση στη ζωή και τις σχέσεις της.

«Επέλεξες να πάρεις αυτό που δεν ήταν ποτέ δικό σου - την επιλογή μου, την αξιοπρέπειά μου, το σώμα μου. Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που με βίασες. Είμαι ακόμα εδώ, ακόμα όρθια, ακόμα ανακτώ κάθε κομμάτι του εαυτού μου που προσπάθησες να πάρεις. Το βάρος αυτού που συνέβη πρέπει να είναι δικό σου, όχι δικό μου. Αυτό που μου έκανες δεν τελείωσε εκείνη την ημέρα» είπε μεταξύ άλλων η γυναίκα.

Ο Χόλντερ παρακολούθησε τη δίκη μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή και, σύμφωνα με το BBC, δεν έδειξε καμία αντίδραση κατά την ανακοίνωση της ποινής του. Το δικαστήριο να πούμε σε αυτό το σημείο πως, αποφάσισε πως ο κατηγορούμενος θα εκτίσει τουλάχιστον τα δύο τρίτα της ποινής του πριν μπορέσει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισης ενώ θα καταβάλει και 5.000 λίρες για τα δικαστικά έξοδα και μια προσαύξηση για το θύμα, η οποία δεν έχει ακόμη υπολογιστεί.

Τέλος, μιλώντας έξω από το δικαστήριο μετά την επιβολή της ποινής, η αστυνομικός Ελ ΜακΛέοντ από την αστυνομία του Γκλόστερσαϊρ επαίνεσε το θύμα για το θάρρος της που εμφανίστηκε και για τον τρόπο που έδωσε την κατάθεσή της ενώπιον των ενόρκων.