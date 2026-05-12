Ο οίκος Valentino επανασυστήνει το πιο εμβληματικό του σχέδιο συνδυάζοντας τη ρωμαϊκή αισθητική με τη μοντέρνα πολυτέλεια

Ο οίκος Maison Valentino επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδιά της, παρουσιάζοντας τη νέα καμπάνια για τη σειρά Rockstud μέσα από μια σύγχρονη και πιο καλλιτεχνική ματιά.

Το εμβληματικό σχέδιο του οίκου, τα iconic παπούτσια του, επανέρχονται ανανεωμένα για τη σεζόν Pre-Fall 2026, συνδυάζοντας τη ρωμαϊκή αισθητική με τη μοντέρνα πολυτέλεια.

Ο οίκος Valentino παρουσιάζει τη νέα καμπάνια Rockstud

Η καμπάνια, εμπνευσμένη από τη Ρώμη, την πόλη που αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας του οίκου Valentino, παρουσιάζει εικόνες ανάμεσα σε κλασικά ρωμαϊκά τοπία και μαρμάρινα γλυπτά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδέει την παράδοση με τη σύγχρονη μόδα.

Ο οίκος αποκάλυψε τη νέα εκδοχή των Valentino Garavani Rockstud pumps, ενός σχεδίου που έχει ταυτιστεί με τη δεκαετία του 2010 και θεωρείται πλέον διαχρονικό fashion item. Η νέα συλλογή περιλαμβάνει γόβες, σανδάλια και flat σχέδια, διαθέσιμα σε διαφορετικά ύψη τακουνιού και σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, από τις κλασικές ουδέτερες αποχρώσεις του μέχρι τους πιο έντονους και τολμηρούς τόνους.



Τέλος, να πούμε πως τη δημιουργική επιμέλεια της καμπάνιας υπογράφει ο Αλεσάντρο Μικέλε, ο οποίος δίνει μια νέα ταυτότητα στο σχέδιο χωρίς όμως να χάνει το DNA του οίκου. Όσο για τη φωτογράφιση, την ανέλαβε ο Tζόνι Ντάφορντ, ενώ τη σκηνοθεσία της καμπάνιας επιμελήθηκε ο Σέιν Λαβερντιέρ.