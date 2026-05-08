Η Χέιλι Μπίμπερ πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του οίκου Alaïa – Ένας «ύμνος» στην αρχιτεκτονική διάσταση των ρούχων

Ο οίκος Alaïa παρουσίασε τη νέα συλλογή Summer/Fall 2026 με τίτλο «Archetypes», σε μια καμπάνια που λειτουργεί ως ωδή στους διαχρονικούς κώδικες του οίκου και στη γυναικεία σιλουέτα που ανέδειξε ο Azzedine Alaïa.

Με πρωταγωνίστρια της Χέιλι Μπίμπερ, την οποία φωτογραφίζει ο Tyrone Lebon, η καμπάνια του οίκου Alaïa υμνεί μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στον μινιμαλισμό και τον αισθησιασμό.

Η νέα καμπάνια παρουσιάζει μια γκαρνταρόμπα με κομμάτια - σύμβολα του οίκου, εμβληματικές σιλουέτες αλλά και νέες δημιουργίες που εξερευνούν καινοτόμες τεχνικές κατασκευής με το αποτέλεσμα να αποτυπώνει τη φιλοσοφία του δημιουργικού διευθυντή Pieter Mulier, ο οποίος συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει το DNA του οίκου με σύγχρονη ματιά, χωρίς να χάνει την αρχική του ταυτότητα.

Τη δημιουργική διεύθυνση υπογράφει ο Pieter Mulier, ενώ το art direction ανέλαβαν οι Ezra Petronio και Lana Petrusevych. Η συνολική αισθητική της καμπάνιας κινείται σε καθαρές, σχεδόν ωμές εικόνες, επιτρέποντας στα ρούχα και στη σιλουέτα να πρωταγωνιστήσουν χωρίς περιττά στοιχεία.

Στις εικόνες της καμπάνιας, η Χέιλι Μπίμπερ ενσαρκώνει τη γυναίκα Alaïa με μια αβίαστη δύναμη και έντονο αισθησιασμό. Οι γραμμές παραμένουν γλυπτικές και απόλυτα εφαρμοστές στο σώμα, στοιχείο που αποτελεί σήμα κατατεθέν του οίκου, ενώ οι υφές και οι τεχνικές δίνουν έμφαση στη δεξιοτεχνία και την αρχιτεκτονική διάσταση των ρούχων.

