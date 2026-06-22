Το μέλλον του οίκου προμηνύεται περιπετειώδες και γεμάτο «χρώμα»

Ο οίκος Moschino, μόλις λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση του Adrian Appiolaza από τη θέση του creative director, ανακοίνωσε πως Loris Messina και Simone Rizzo διορίζονται οι νέοι συν-δημιουργικοί διευθυντές του ιταλικού οίκου.

Οι Messina και Rizzo ίδρυσαν τη Sunnei το 2014 στο Μιλάνο, χτίζοντας μια ξεχωριστή ταυτότητα που συνδύαζε το χιούμορ, την αλληλεπίδραση με το κοινό και μια σύγχρονη προσέγγιση στη μόδα. Μετά την αποχώρησή τους από το brand το 2025, το επόμενο βήμα της πορείας τους τούς οδηγεί πλέον σε έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους της ιταλικής μόδας.

Η επιλογή τους θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς η δημιουργική τους φιλοσοφία παρουσιάζει κοινά στοιχεία με το όραμα του ιδρυτή Franco Moschino, ο οποίος χρησιμοποίησε τη σάτιρα, την ειρωνεία και την pop κουλτούρα για να αμφισβητήσει τις συμβάσεις της βιομηχανίας της μόδας και της πολυτέλειας.

Τέλος εποχής για τη Moschino: Οι νέοι creative directors θα δώσουν στον οίκο ακόμη πιο fun χαρακτήρα

Ο Massimo Ferretti, εκτελεστικός πρόεδρος της Aeffe, μητρικής εταιρείας της Moschino, όπως αναφέρει το Fashion Network, δήλωσε ότι οι δύο σχεδιαστές διαθέτουν το σύγχρονο δημιουργικό όραμα και την πολιτισμική ευαισθησία που απαιτείται για να συνδυάσουν την κληρονομιά του οίκου με την καινοτομία ενώ από την πλευρά τους, οι Messina και Rizzo εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για τη ριζοσπαστική ταυτότητα του οίκου Moschino, τονίζοντας ότι στόχος τους είναι να διατηρήσουν το μοναδικό του DNA, μεταφέροντάς το ταυτόχρονα στο σημερινό πολιτισμικό τοπίο.

Όσο για την πρώτη συλλογή των νέων δημιουργικών διευθυντών για τον οίκο Moschino, αναμένεται να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο του 2026, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.