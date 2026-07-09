Η Falconeri φωτείζει τις καλοκαιρινές βραδιές με lamé και lurex λάμψεις

Με την άφιξη του καλοκαιριού, η Falconeri γιορτάζει τη γοητεία του φωτός μέσα από μια συλλογή ρούχων από lamé και lurex σε πολυτελείς, λαμπερές αποχρώσεις.

Φορέματα και πλεκτά σετ με υφές όπως η πλέξη fan-stitch, cable-knit και οι ribbed δημιουργίες εμπλουτίζονται με λαμπερά νήματα, ενώ τα βραδινά στυλ από μαύρο lurex αποτυπώνουν τις ζεστές αντανακλάσεις του ηλιοβασιλέματος και τη λάμψη από τα καλοκαιρινά βράδια.

Μια πινελιά aquamarine φωτίζει τη συλλογή, αναδεικνύοντας το three-dimensional chevron knit σχέδιο μέσα από ένα εκλεπτυσμένο παιχνίδι φωτός, διαφάνειας και υφής, δημιουργώντας μια διακριτική αλλά εκλεπτυσμένη κομψότητα.