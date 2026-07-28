Λίγα κομμάτια στην ιστορία της μόδας που έχουν ξεπεράσει τον ρόλο του ενδύματος και έχουν εξελιχθεί σε… πολιτισμικά σύμβολα. Το trench coat της Burberry είναι σίγουρα ένα από αυτά.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 170 χρόνων από την ίδρυση του βρετανικού οίκου, Burberry, το Victoria and Albert Museum του Λονδίνου αφιερώνει μία ξεχωριστή έκθεση στο πιο εμβληματικό δημιούργημά του, επιβεβαιώνοντας πως το διάσημο πανωφόρι αποτελεί πλέον κομμάτι της ιστορίας του design, της μόδας και της σύγχρονης κουλτούρας.

Η έκθεση, με τίτλο «The Burberry Trench: Crafting an Icon», θα φιλοξενηθεί από τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 3 Ιανουαρίου 2027 στην Prince Consort Gallery του μουσείου, συμπίπτοντας με την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 του οίκου κατά τη διάρκεια της Εβοδμάδας Μόδας του Λονδίνου. Η Burberry θα συνδυάσει έτσι τον εορτασμό της ιστορίας της με το δημιουργικό της παρόν, υπενθυμίζοντας ότι η κληρονομιά της εξακολουθεί να αποτελεί πηγή έμπνευσης.

Burberry

Η έκθεση ακολουθεί τη διαδρομή του trench coat από τη γέννησή του ως ένα απολύτως λειτουργικό ένδυμα μέχρι τη μετατροπή του σε παγκόσμιο σύμβολο βρετανικής κομψότητας. Μέσα από τρεις θεματικές ενότητες, ο επισκέπτης ανακαλύπτει όχι μόνο την εξέλιξη του ίδιου του ρούχου, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία, η δεξιοτεχνία και η δημιουργικότητα διαμόρφωσαν την ταυτότητα του οίκου.

Το Burberry trench μπαίνει στο μουσείο – Η έκθεση - ωδή στα 170 χρόνια ιστορίας του εμβληματικού σχεδίου του οίκου

Η πρώτη ενότητα, με τίτλο «Invention», επιστρέφει στις απαρχές της ιστορίας. Το 1879, ο Thomas Burberry παρουσιάζει τη γκαμπαρντίνα, ένα επαναστατικό για την εποχή του βαμβακερό ύφασμα, αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα ελαφρύ. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για προστατευτικά πανωφόρια και στρατιωτικό εξοπλισμό, ωστόσο η λειτουργικότητά του έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία του trench coat, ενός ενδύματος που έμελλε να ξεπεράσει τα όρια της πρακτικής ένδυσης.

Burberry

Η δεύτερη ενότητα, «Craft», φωτίζει την εξαιρετική δεξιοτεχνία που χαρακτηρίζει το trench της Burberry μέχρι σήμερα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν από κοντά τις χαρακτηριστικές λεπτομέρειες που έχουν καταστήσει το πανωφόρι αναγνωρίσιμο παγκοσμίως, από τον ιδιαίτερο γιακά, τη χαρακτηριστική καρό φόδρα, το storm flap, τη ζώνη μέχρι και τις χειροποίητες κατασκευαστικές τεχνικές που εξακολουθούν να εφαρμόζονται στις σύγχρονες δημιουργίες του οίκου.

Burberry

Η τρίτη και τελευταία ενότητα, «Creativity», εξερευνά τον τρόπο με τον οποίο το trench coat μεταμορφώθηκε σε δημιουργικό καμβά για διαφορετικές γενιές σχεδιαστών. Δεκαεννέα εμφανίσεις από τις πασαρέλες των τελευταίων 25 χρόνων παρουσιάζουν τη διαχρονική εξέλιξη του εμβληματικού πανωφοριού μέσα από τις δημιουργικές προσεγγίσεις του Daniel Lee, αλλά και του Christopher Bailey, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην ανανέωση της εικόνας της Burberry τον 21ο αιώνα.



Ο εορτασμός των 170 χρόνων της Burberry, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους χώρους του μουσείου. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο οίκος παρουσίασε την καμπάνια «The Trench: Portraits of an Icon», σε φωτογραφίες του Tim Walker, με πρωταγωνιστές 23 προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου, της μουσικής και του αθλητισμού, μεταξύ των οποίων η Kate Moss, η Kendall Jenner, ο Jonathan Bailey, η Rosie Huntington-Whiteley και η Kristin Scott Thomas. Μέσα από ασπρόμαυρα πορτρέτα, η καμπάνια επιβεβαίωσε πως το trench coat εξακολουθεί να λειτουργεί ως ένα διαχρονικό ένδυμα που προσαρμόζεται σε κάθε προσωπικότητα και εποχή.

