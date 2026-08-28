Από το tailoring στον αισθησιασμό

Για τη γυναικεία καμπάνια του οίκου Givenchy για τον Χειμώνα 2026, η Sarah Burton μετέφερε την αισθητική της νέας της συλλογής της μακριά από την πασαρέλα, στην άγρια ακτογραμμή της Κροατίας.

Σε ένα τοπίο από γρανιτένιους βράχους, πέτρινες παραλίες, τσιμεντένιους διαδρόμους και απομονωμένους κολπίσκους, ο φωτογράφος Juergen Teller αποτύπωσε με το φακό του τη νέα συλλογή η οποία ισορροπεί ανάμεσα στην αυστηρότητα, τον αισθησιασμό και τη σύγχρονη θηλυκότητα.

Η Σάρα Μπάρτον ταξίδεψε τον οίκο Givenchy στην Κροατία για την νέα καμπάνια

Η καμπάνια, που παρουσιάστηκε στις 27 Αυγούστου 2026, αποτελεί συνέχεια του κόσμου που δημιούργησε η Burton για το Fall Winter 2026 runway show. Πρωταγωνιστούν η Eva Herzigova, η Kaia Gerber, η Liu Wen και η Nyaduola Gabriel, ενώ μαζί τους εμφανίζεται η Γαλλίδα συγγραφέας και πρώην δικηγόρος Constance Debré. Πρόκειται για γυναίκες που συνδέονται ήδη με τη δημιουργική διαδικασία της Burton στον οίκο, έχοντας συμμετάσχει σε fittings και στην προετοιμασία της συλλογής.

Από το tailoring στον αισθησιασμό

Η συλλογή αποκαλύπτει αρκετούς από τους βασικούς κώδικες που διαμορφώνουν τη νέα εποχή του Givenchy υπό τη δημιουργική κατεύθυνση της Sarah Burton. Το tailoring αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, με ανδρικές γραμμές και αυστηρές κατασκευές να συνδυάζονται με πιο θηλυκές και αισθησιακές σιλουέτες.

Η Kaia Gerber εμφανίζεται με μεταξωτό πουκάμισο με αποδομημένο γιακά, reverse-lapel jacket και balloon trousers, ολοκληρώνοντας το look με δερμάτινη ζώνη και Sculpt earrings. Σε άλλο look, η Liu Wen φορά ένα δερμάτινο shirt με ανατρεπτικό δέσιμο, raw denim cocoon jeans, δερμάτινη ζώνη, Sliced Square mules και Sculpt earrings ενώ η Eva Herzigova βρίσκεται στην πιο αισθησιακή πλευρά της συλλογής, φορώντας cut-out body από viscose knit και τις εντυπωσιακές Shark Pinch over-the-knee leather boots. Η Constance Debré, αντίθετα, αναδεικνύει το ανδρόγυνο tailoring μέσα από ένα αυστηρό, mannish look.

Τα αξεσουάρ σε πρώτο πλάνο

Στη συλλογή ξεχωρίζουν επίσης ένα λευκό πουκάμισο από calf leather, draped και textured evening dresses, αλλά και floral δημιουργίες με κεντήματα, σκισμένες επιφάνειες και κρόσσια που προσθέτουν κίνηση και ένταση στα βραδινά looks.

Η Burton διευρύνει το υλικό και αισθητικό λεξιλόγιο του οίκου, συνδυάζοντας menswear fabrics με βελούδο, animal prints, μεταξωτά στοιχεία, δαντέλα και πλούσιες, έντονες υφές.

Τα αξεσουάρ αποκτούν εξίσου σημαντικό ρόλο. Η Pinch bag, τα Sculpt earrings, τα Sliced Square mules και οι Shark Pinch boots λειτουργούν ως statement στοιχεία, ενώ τα oversized οπτικά γυαλιά και τα mask-like sunglasses προσθέτουν μια πιο θεατρική διάσταση στα looks.

