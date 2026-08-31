Η νέα καμπάνια του Tom Ford κάνει τη μόδα να μοιάζει με παιχνίδι αποπλάνησης

Ο οίκος Tom Ford παρουσίασε τη νέα του καμπάνια για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, με μια σειρά εικόνων που αφήνουν στην άκρη οτιδήποτε περιττό και στρέφουν όλη την προσοχή στους ανθρώπους, στα ρούχα και στην ένταση που δημιουργείται ανάμεσά τους.

Η καμπάνια φωτογραφίζεται από τον Stuart Winecoff, ενώ πίσω από τη δημιουργική κατεύθυνση βρίσκεται ο Haider Ackermann, ο οποίος συνεχίζει να διαμορφώνει τη δική του οπτική για το μέλλον του Tom Ford, με πρωταγωνιστές της καμπάνιας, μεταξύ άλλων τους Liu Wen, Kristen McMenamy και Aluel Makuach.

Η αποπλάνηση ως βασική ιδέα στη νέα καμπάνια του Tom Ford

Η νέα καμπάνια δεν αντιμετωπίζει την αποπλάνηση ως κάτι που αφορά αποκλειστικά το ένδυμα. Για τον Ackermann, είναι περισσότερο μια ατμόσφαιρα, μια στάση και ένας τρόπος με τον οποίο κάποιος επιλέγει να παρουσιάσει τον εαυτό του.

Η μόδα γίνεται έτσι ένα μέσο έκφρασης χαρακτήρα, ενώ κάθε μοντέλο μοιάζει να υποδύεται έναν διαφορετικό ρόλο χωρίς να χρειάζεται κανένα σκηνικό ή αντικείμενο για να τον υποστηρίξει.

Αυτή ακριβώς η προσέγγιση εξηγεί και την επιλογή ενός εξαιρετικά λιτού σκηνικού. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν μπροστά από ένα λευκό φόντο, με έντονο, καθαρό φωτισμό.

Τα νέα κομμάτια της συλλογής

Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά το tailoring, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της αισθητικής του Tom Ford. Τα κοστούμια εμφανίζονται με έντονους ώμους, καθαρές γραμμές και έντονους γιακάδες, δημιουργώντας μια σιλουέτα που μοιάζει αυστηρή αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα αισθησιακή.

Σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις βλέπουμε ένα λευκό, γλυπτικό top με εντυπωσιακό, μυτερό γιακά και μακριές λωρίδες που θυμίζουν γραβάτα. Η καθαρότητα του λευκού έρχεται σε αντίθεση με τη δυναμική κατασκευή του ρούχου, αποδεικνύοντας ότι ένα look δεν χρειάζεται πολλά στοιχεία για να τραβήξει την προσοχή.

Σε άλλες εικόνες, το κλασικό ανδρικό tailoring αποκτά πιο απρόβλεπτο χαρακτήρα. Ένα κομμάτι σε απαλό γαλάζιο με pinstripe μοτίβο συνδυάζεται με animal-print λεπτομέρεια στον γιακά και σκούρα γραβάτα, ενώ τα μαύρα διάφανα καλσόν και οι λεπτές γόβες με μυτερό τακούνι προσθέτουν μια πιο προκλητική διάσταση.



