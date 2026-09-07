Ο Aaron Pierre αναδεικνύει τη δύναμη του τέλειου κοστουμιού στην καμπάνια Boss Fall/Winter 2026

Για τη σεζόν Fall/Winter 2026, η BOSS τοποθετεί το tailoring στο επίκεντρο της ταυτότητας του brand, μέσα από μια νέα παγκόσμια καμπάνια που αναδεικνύει τη σύγχρονη προσέγγιση στο κοστούμι.

Πρωταγωνιστές της καμπάνιας είναι ο Βρετανός ηθοποιός και ambassador της BOSS, Aaron Pierre, και το Αμερικανό μοντέλο Grace Elizabeth, οι οποίοι εκπροσωπούν μια νέα γενιά ανθρώπων της BOSS, που κινούνται με αυτοπεποίθηση, αποφασιστικότητα και δυναμισμό.

Το άψογα σχεδιασμένο tailoring - διαχρονικό στοιχείο στο DNA της BOSS - αποτελεί κάτι περισσότερο από μια στιλιστική επιλογή. Είναι μια στάση ζωής. Με τη δυναμική παρουσία και τη σύγχρονη αντίληψη του Aaron για την επιτυχία, αλλά και την αβίαστη κομψότητα της Grace, οι δύο πρωταγωνιστές εκφράζουν απόλυτα το πνεύμα του brand: τη φιλοδοξία, την αυτοπεποίθηση και την πεποίθηση Be Your Own BOSS.

Η καμπάνια, με φωτογραφίες και film που υπογράφει ο Matthew Brooks, ακολουθεί τον Aaron και τη Grace στους δρόμους του Λονδίνου. Με αποφασιστικότητα και ξεκάθαρο σκοπό, κινούνται μέσα στην πόλη φορώντας δυναμικά και άψογα ραμμένα looks, σχεδιασμένα για τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η οπτική αφήγηση καταγράφει τη διαδρομή τους από την προετοιμασία μέχρι την έξοδό τους, αναδεικνύοντας την ευελιξία του tailoring της BOSS, που συνδυάζει την ακρίβεια της κατασκευής, τον σύγχρονο σχεδιασμό και την αβίαστη άνεση, προσαρμοζόμενο σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Όπως και η προσωπική προσέγγιση του Pierre στο στιλ, έτσι και η συλλογή εστιάζει σε κομμάτια αυθεντικά και εκφραστικά, χωρίς υπερβολές. Είτε στο γραφείο είτε σε πιο casual περιστάσεις, το κοστούμι της BOSS γίνεται ο απόλυτα confident σύμμαχος για κάθε στιγμή της σύγχρονης ζωής.

«Ένα κοστούμι BOSS σου χαρίζει αμέσως μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», δηλώνει ο Aaron Pierre. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε μια καμπάνια που αποδεικνύει ότι το tailoring δεν χρειάζεται να περιορίζεται μόνο σε σημαντικές περιστάσεις. Μπορεί να αποτελέσει την τελική πινελιά που χρειάζεσαι για να αισθανθείς στιλάτος και δυνατός, κάθε στιγμή.

Πάνω απ’ όλα, είναι θέμα στάσης. Κανείς δεν το κάνει αυτό όπως η BOSS.»

Η καμπάνια συνεχίζεται με μια σειρά από ιστορίες που παρουσιάζουν την ηθοποιό Victoria Pedretti, τον quarterback του NFL Jaxson Dart, καθώς και δύο Ολυμπιονίκες αθλητές - τον κολυμβητή Wang Shun και την αθλήτρια στίβου και ambassador της BOSS, Alica Schmidt. Η νέα σειρά γυρίστηκε σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Hangzhou και Βερολίνο, με κάθε πρωταγωνιστή να επιστρέφει σε μέρη που διαμόρφωσαν την πορεία του και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τον δρόμο που χαράζει σήμερα.

Η καμπάνια θα υποστηριχθεί από μια ολοκληρωμένη 360° marketing προσέγγιση, με σημαντική παρουσία και σε υπαίθρια διαφήμιση σε επιλεγμένες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Η συλλογή BOSS Fall/Winter 2026 θα είναι διαθέσιμη στα καταστήματα BOSS παγκοσμίως, στο boss.com, καθώς και μέσω επιλεγμένων συνεργατών χονδρικής.

