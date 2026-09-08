H Claire Foy φοράει Falconeri στην 83η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας
JTeam
8 Σεπτεμβρίου 2026
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Η Claire Foy φόρεσε ένα Falconeri look από τη συλλογή Fall/Winter 2026, με αφορμή την 83η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.
Η Βρετανίδα ηθοποιός επέλεξε ένα single-breasted σακάκι από cashmere και silk, σε συνδυασμό με tailored trousers και ένα πουκάμισο silk.
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