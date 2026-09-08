H Claire Foy φοράει Falconeri στην 83η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η Claire Foy φόρεσε ένα Falconeri look από τη συλλογή Fall/Winter 2026, με αφορμή την 83η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η Βρετανίδα ηθοποιός επέλεξε ένα single-breasted σακάκι από cashmere και silk, σε συνδυασμό με tailored trousers και ένα πουκάμισο silk.