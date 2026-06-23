Τα summer-ready άκρα που ξεχώρισαν στο Hautes Grecians Vol. 8 είχαν την υπογραφή της σχολής Prestige Telis Kikeris

Από τo catwalk μέχρι την καθημερινότητα, τα μανικιούρ και πεντικιούρ που είδαμε στο Hautes Grecians 2026 απέδειξαν πως η κομψότητα βρίσκεται πάντα στις λεπτομέρειες.

Για όγδοη χρονιά, το Hautes Grecians επέστρεψε ως μια ξεχωριστή συνάντηση μόδας, πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης, φιλοξενώντας στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο μερικούς από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής υψηλής ραπτικής. Μέσα σε έναν χώρο όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη αισθητική, οι συλλογές των σχεδιαστών ξεδίπλωσαν διαφορετικές αφηγήσεις γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και την ομορφιά, δημιουργώντας μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια ενός fashion show.

Όπως κάθε μεγάλη πασαρέλα, έτσι και το Hautes Grecians Vol. 8 χτίστηκε μέσα από δεκάδες μικρές λεπτομέρειες που συνέθεσαν τη συνολική εικόνα. Από τα looks και το styling μέχρι το beauty αποτέλεσμα, κάθε στοιχείο είχε τον δικό του ρόλο στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αισθητικής πρότασης. Και ανάμεσα σε αυτά, τα περιποιημένα άκρα των μοντέλων αποτέλεσαν μία από τις πιο διακριτικές αλλά καθοριστικές πινελιές της βραδιάς.

Στο backstage του Hautes Grecians Vol. 8, η ομάδα της σχολής Prestige Telis Kikeris ανέλαβε την περιποίηση των άκρων των μοντέλων, φροντίζοντας ώστε κάθε εμφάνιση να αποπνέει φροντίδα, κομψότητα και συνέπεια μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Με επαγγελματισμό, τεχνική αρτιότητα και βαθιά κατανόηση της αισθητικής του show, δημιούργησε μανικιούρ και πεντικιούρ που λειτούργησαν αρμονικά με τις συλλογές, χωρίς να αποσπούν την προσοχή από το δημιουργικό όραμα των σχεδιαστών.

Οι επιλογές κινήθηκαν σε μια σύγχρονη, καλοκαιρινή λογική που αναδείκνυε τη φυσική ομορφιά των χεριών και των ποδιών. Καθαρές γραμμές, διαχρονικές αποχρώσεις, διακριτικές nude βάσεις και φινιρίσματα που απέπνεαν φρεσκάδα και πολυτέλεια αποτέλεσαν τη βάση μιας beauty προσέγγισης που μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και εκτός πασαρέλας. Άλλωστε, ένα περιποιημένο μανικιούρ ή πεντικιούρ παραμένει μία από τις πιο διαχρονικές μορφές κομψότητας, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όπου τα άκρα πρωταγωνιστούν.

Για όσες αναζητούν έμπνευση για τη νέα σεζόν, τα beauty looks του Hautes Grecians Vol. 8 υπενθύμισαν ότι οι πιο elegant επιλογές είναι συχνά και οι πιο απλές. Φυσικοί τόνοι, λαμπερό αλλά καθαρό αποτέλεσμα και έμφαση στην υγεία και τη φροντίδα των άκρων είναι οι τάσεις που συνεχίζουν να κυριαρχούν, συνδυάζοντας διαχρονικότητα και σύγχρονη αισθητική.

Πίσω από αυτό το αποτέλεσμα βρέθηκε η ομάδα της σχολής Prestige Telis Kikeris, ενός ονόματος που αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο της ομορφιάς εδώ και περισσότερες από πέντε δεκαετίες. Από το πρώτο κομμωτήριο που δημιουργήθηκε το 1974 μέχρι τη σημερινή της παρουσία στον χώρο της beauty και fashion βιομηχανίας, η σχολή Prestige Telis Kikeris έχει συνδέσει το όνομά της με την τεχνογνωσία, την υψηλή αισθητική και την εξατομικευμένη φροντίδα.

Με διαρκή εξέλιξη, εκπαίδευση και παρουσία σε σημαντικά fashion και beauty projects, συνεχίζουν να αναδεικνύουν τη φιλοσοφία ότι η ομορφιά δεν βρίσκεται στις υπερβολές, αλλά στη λεπτομέρεια.

Και στο Hautes Grecians Vol. 8, αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια ήταν που έκανε τη διαφορά.