AXIA Mastiha Spirit: Η σύγχρονη εκδοχή ενός αυθεντικά ελληνικού spirit στο Hautes Grecians Vol. 8

Με δροσιστικά cocktails, μεσογειακό χαρακτήρα και ένα ξεχωριστό δώρο για τους καλεσμένους, η AXIA, το αυθεντικό extra-dry Mediterranean spirit, έφερε το άρωμα της Χίου στη σημαντικότερη βραδιά ελληνικής υψηλής ραπτικής.

Το Hautes Grecians Vol. 8 αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά μια γιορτή-αποθέωση της ελληνικής δημιουργικότητας. Μέσα στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου, η υψηλή ραπτική συνάντησε την τέχνη, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη αισθητική, αναδεικνύοντας το έργο μερικών από τους σημαντικότερους Έλληνες σχεδιαστές της εποχής μας.

Και όταν μια βραδιά είναι αφιερωμένη στην ελληνική δημιουργία, αξίζει να συνοδεύεται και από γεύσεις που εκφράζουν την ίδια φιλοσοφία.

Για τον λόγο αυτό, η παρουσία της AXIA , ενός extra-dry Mediterranean spirit ταίριαξε απόλυτα με το πνεύμα της διοργάνωσης, φέρνοντας στο Hautes Grecians Vol. 8 ένα αυθεντικά ελληνικό spirit με σύγχρονο χαρακτήρα και διεθνή προσανατολισμό.

Αποσταγμένο από τη φυσική ρητίνη του μαστιχόδεντρου της Χίου, η AXIA επαναπροσδιορίζει μια παράδοση αιώνων μέσα από μια σύγχρονη και ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη προσέγγιση. Η χαρακτηριστική βοτανική της πολυπλοκότητα, οι διακριτικές αρωματικές νότες και ο extra dry χαρακτήρας της δημιουργούν ένα spirit που συνδυάζει την αυθεντικότητα με τη σύγχρονη cocktail κουλτούρα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο ξεχωριστές cocktail δημιουργίες που αναδείκνυαν τον μεσογειακό χαρακτήρα της AXIA.

Το δροσιστικό Aegean Paloma και ένα καλοκαιρινό AXIA Spritz με νότες καρπουζιού προσέφεραν μια ανάλαφρη και φινετσάτη εμπειρία γεύσης, απόλυτα εναρμονισμένη με την ατμόσφαιρα του event. Φρέσκα, αρωματικά και ισορροπημένα, τα cocktails λειτούργησαν ως η ιδανική συνοδεία μιας βραδιάς αφιερωμένης στην αισθητική και την απόλαυση.

Η εμπειρία όμως δεν ολοκληρώθηκε στα bars της διοργάνωσης. Οι καλεσμένοι βρήκαν στις tote bags τους ένα mini bottle AXIA, παίρνοντας μαζί τους ένα μικρό κομμάτι από τη γευστική ταυτότητα της βραδιάς. Ένα δώρο που επέτρεψε στο κοινό να γνωρίσει ακόμη καλύτερα ένα ελληνικό spirit με έντονη προσωπικότητα και βαθιά σύνδεση με τον τόπο προέλευσής του.

Αυτό το mini δώρο ήταν η ώθηση που χρειαζόμασταν, προκειμένου να πειραματιστούμε και εμείς ετοιμάζοντας τα δικά μας cocktails στο σπίτι, με συνταγές που θα ανακαλύψουμε εδώ.

Όπως οι δημιουργίες που παρουσιάστηκαν στο catwalk αντλούσαν έμπνευση από την ελληνική ταυτότητα και τη μετέφραζαν σε κάτι σύγχρονο και διαχρονικό, έτσι και η AXIA γεφυρώνει την παράδοση με το σήμερα. Και στο Hautes Grecians Vol. 8 απέδειξε ότι η ελληνική δημιουργικότητα μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους, είτε μέσα από ένα couture φόρεμα είτε μέσα από ένα εξαιρετικά ισορροπημένο cocktail.

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Instagram: @axiaspirit

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