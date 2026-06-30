Οι λεπτομέρειες που ολοκληρώνουν μια εμφάνιση, οι μικρές δημιουργίες που προσθέτουν χαρακτήρα και μετατρέπουν ένα look σε πραγματική προσωπική αφήγηση, είναι εκείνες που κάνουν τη διαφορά και, αυτό ακριβώς απέδειξε για ακόμα μία φορά το Hautes Grecians, ο σημαντικότερος θεσμός υψηλής ραπτικής στην Ελλάδα.

Το Hautes Grecians που πραγματοποιήθηκε για 8η χρονιά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, συγκεντρώνοντας κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, ανθρώπους της μόδας, του πολιτισμού και των media, χάρισε σε όλους μια βραδιά - ορισμό της δημιουργικότητας, της τέχνης και της διαχρονικής αισθητικής.

Για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, το Hautes Grecians ανέδειξε τον διάλογο ανάμεσα στη μόδα και τον πολιτισμό, παρουσιάζοντας συλλογές που ξεπέρασαν τα όρια της ενδυματολογικής δημιουργίας και λειτούργησαν ως μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης. Μέσα στον ολάνθηστο κήπο του μουσείου, όπου η ιστορία συνομιλεί διαρκώς με το παρόν, κάθε δημιουργία απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό.

Hautes Grecians Vol. 8: Tα κοσμήματα του Butterflyfish Jewellery συμπλήρωσαν μια αφήγηση υψηλής αισθητικής

Ανάμεσα στις συλλογές που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη του σχεδιαστή Αθανάσιου Βασιλειάδη, με τίτλο «ΜΝΗΜΗ». Μέσα από γλυπτικές σιλουέτες, αρχιτεκτονικές αναφορές και χειροποίητη δεξιοτεχνία, ο σχεδιαστής παρουσίασε μια συλλογή που εξερευνούσε την ταυτότητα, τη μεταμόρφωση και τη δύναμη των προσωπικών βιωμάτων. Τα looks ισορροπούσαν ανάμεσα στη θεατρικότητα και τη διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας μια συλλογή στην οποία κάθε εμφάνιση αφηγούνταν τη δική της ιστορία.

Τη συγκεκριμένη αφήγηση ολοκλήρωσαν ιδανικά τα κοσμήματα της Butterflyfish Jewellery. Φυσικά δεν λειτούργησαν ως απλά αξεσουάρ αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της συνολικής αισθητικής που ήθελε να αναδείξει ο σχεδιαστής. Με διακριτική λάμψη, φυσική κομψότητα και ισορροπημένες φόρμες, ανέδειξαν τις γραμμές των ενδυμάτων χωρίς να τις επισκιάζουν, προσθέτοντας βάθος, φινέτσα και μια μοναδική αίσθηση πολυτέλειας.

Η αρμονική συνύπαρξη των κοσμημάτων με τις δημιουργίες του Αθανάσιου Βασιλειάδη ανέδειξε τη σημασία της λεπτομέρειας στη μόδα. Εκεί όπου το ένδυμα ολοκληρώνει την αφήγηση του σώματος, το κόσμημα γίνεται η τελευταία πινελιά που δίνει προσωπικότητα στην εικόνα.

Η φιλοσοφία του Butterflyfish Jewellery

Η φιλοσοφία του Butterflyfish Jewellery βασίζεται στη διαχρονικότητα και στη δύναμη της χειροποίητης δημιουργίας. Κάθε κόσμημα γεννιέται μέσα από μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, υπομονή και φροντίδα, ακολουθώντας την παραδοσιακή τεχνική «κόμπο-κόμπο».

@Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη

Οι ημιπολύτιμοι λίθοι, τα φυσικά υλικά και οι προσεκτικά επιλεγμένες υφές συνθέτουν κοσμήματα που δεν σχεδιάζονται για να ακολουθήσουν τις εφήμερες τάσεις της μόδας αλλά για να αποκτήσουν διαχρονική θέση στην προσωπική συλλογή κάθε γυναίκας. Είναι δημιουργίες που φοριούνται καθημερινά συνάμα όμως έχουν την ικανότητα να συνοδεύουν τις πιο ξεχωριστές στιγμές, προσφέροντας αυθεντικότητα, διακριτική πολυτέλεια και ουσιαστική συναισθηματική αξία.

Έμπνευση για κάθε συλλογή αποτελεί η φύση, η ισορροπία, το φως και η απλότητα. Αυτές οι αναφορές μεταφράζονται σε καθαρές γραμμές, αρμονικές συνθέσεις και κοσμήματα που αναδεικνύουν την προσωπικότητα εκείνου που τα φορά, χωρίς υπερβολές.

Η παρουσία της Butterflyfish Jewellery στο Hautes Grecians Vol. 8 επιβεβαίωσε ακριβώς την παραπάνω φιλοσοφία λοιπόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δημιουργικότητα και τη σύγχρονη ελληνική υψηλή ραπτική, τα κοσμήματα του brand ανέδειξαν τη δύναμη της χειροποίητης τέχνης και της προσεγμένης λεπτομέρειας.

