Αθανάσιος Βασιλειάδης για το Hautes Grecians 2026: "Με ενδιαφέρει να δημιουργώ ρούχα που αφηγούνται ιστορίες"

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο Hautes Grecians 2026 στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, o Αθανάσιος Βασιλειάδης συζητάει μαζί μας για μόδα.

Το Hautes Grecians επιστρέφει για 8η χρονιά ως μια τελετουργία πολιτισμού, όπου η ομορφιά λειτουργεί ως μνήμη και ως ταυτότητα μέσα στον χρόνο. Φέτος, το Hautes Grecians Vol. 8 βρίσκει το φυσικό του καταφύγιο στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Εκεί, σε αυτόν τον χώρο όπου δεσπόζει η ιστορία και ο πολιτισμός, ο Αθανάσιος Βασιλειάδης, σχεδιαστής μόδας με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη συλλογή του. Ο ίδιος, απόφοιτους του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ανήκει στους δημιουργούς που βλέπουν τη μόδα όχι απλώς ως μέσο ένδυσης, αλλά ως καλλιτεχνική πράξη και εσωτερική εξομολόγηση. Ξεκινώντας από τις εικαστικές τέχνες, οδηγήθηκε οργανικά στη μόδα. Στις συλλογές του η αισθητική, η φόρμα και το συναίσθημα συνυπάρχουν παραστατικά.



Μιλήστε μας λίγο για τη συλλογή που θα παρουσιάσετε στο φετινό Hautes Grecians.

Η συλλογή εξερευνά έννοιες όπως η μνήμη, η μεταμόρφωση και η ταυτότητα, μέσα από γλυπτικές φόρμες, έντονες αντιθέσεις υλικών και μια σύγχρονη couture προσέγγιση. Πολιτισμικές αναφορές, αρχιτεκτονικές γραμμές και χειροποίητες λεπτομέρειες συνθέτουν μια αφήγηση που κινείται ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, τη δύναμη και την ευαισθησία. Η συμμετοχή του στο Hautes Grecians σηματοδοτεί την ανάδειξη μιας νέας δημιουργικής φωνής, η οποία αντιλαμβάνεται τη μόδα όχι μόνο ως αισθητική πρόταση, αλλά ως φορέα ιδεών, συναισθημάτων και σύγχρονου πολιτισμού.



Ποιο κομμάτι από τη φετινή σας συλλογή ξεχωρίζετε και γιατί;

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα μόνο κομμάτι. Για μένα, η συλλογή λειτουργεί ως ένα ενιαίο σύνολο, όπου κάθε δημιουργία αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης αφήγησης.



Από που αντλείτε την έμπνευση σας μέσα στα τόσα ερεθίσματα του σήμερα;

Οτιδήποτε γύρω μου μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Το βασικό μου σημείο αναφοράς είναι πάντοτε το ανθρώπινο σώμα και η σχέση του με το ένδυμα. Με ενδιαφέρει να δημιουργώ ρούχα που δεν είναι μόνο αισθητικά, αλλά αφηγούνται ιστορίες και μεταφέρουν ένα μήνυμα, προκαλώντας συναίσθημα και σκέψη.



Ποιοι είναι οι δημιουργικοί στόχοι σας για το μέλλον;

Στόχος μου είναι να συνεχίσω να δημιουργώ για όλους τους ανθρώπους που αγαπούν τη μόδα ως μορφή έκφρασης και τέχνης. Θέλω κάθε νέα συλλογή να εξελίσσει τη δημιουργική μου ταυτότητα, να αφηγείται ιστορίες με ουσία και να επικοινωνεί συναισθήματα που αγγίζουν το κοινό.

Μία συμβουλή μόδας που κάθε γυναίκα πρέπει να ακολουθεί;

Πιστεύω πως κάθε γυναίκα, αλλά κάθε άνθρωπος, πρέπει να νιώθει άνετα και αυθεντικά με αυτό που φοράει. Η μόδα είναι ένας τρόπος προσωπικής έκφρασης και δεν πρέπει να περιορίζεται από στερεότυπα ή αυστηρούς κανόνες. Ο πειραματισμός και η ελευθερία είναι αυτά που κάνουν το προσωπικό στιλ πραγματικά ξεχωριστό.