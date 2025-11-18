«Φόρεσε την καρδιά»: Τα πολυκαταστήματα attica και το ΕΛΙΖΑ ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των παιδιών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης, μια καρφίτσα σχεδιασμένη από την Ιλεάνα Μακρή γίνεται το σύμβολο της μηδενικής ανοχής στη βία.

Ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας με βαρύνουσα σημασία για τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς η 19η Νοεμβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης και η 20ή ως Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Με αφορμή αυτές τις ημερομηνίες, τα πολυκαταστήματα attica αποδεικνύουν έμπρακτα το κοινωνικό τους πρόσωπο, ανακοινώνοντας μια σημαντική σύμπραξη με το Σωματείο ΕΛΙΖΑ – Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού.

Μέσα από την εκστρατεία με τίτλο «Φόρεσε την καρδιά. Πέρασε το μήνυμα», στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση του σπουδαίου έργου που επιτελεί το ΕΛΙΖΑ.

Ένα σύμβολο ελπίδας από την Ιλεάνα Μακρή

Κεντρικό σύμβολο αυτής της προσπάθειας είναι ένα pin σε σχήμα καρδιάς, το οποίο σχεδίασε αποκλειστικά για τους σκοπούς της εκστρατείας η διεθνούς φήμης δημιουργός κοσμημάτων, Ιλεάνα Μακρή.

Οι επισκέπτες των πολυκαταστημάτων attica σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέρος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, μπορούν να προμηθευτούν το συλλεκτικό pin-καρδιά με κόστος €5, συμβάλλοντας άμεσα στο έργο του Σωματείου.

Μάλιστα, δίνοντας το καλό παράδειγμα, τα attica φρόντισαν να προμηθεύσουν το ανθρώπινο δυναμικό των καταστημάτων τους με το συγκεκριμένο pin, ώστε οι εργαζόμενοι να γίνουν οι πρώτοι πρεσβευτές του μηνύματος για μηδενική ανοχή στην παιδική κακοποίηση.

Το Bazaar στο City Link

Επιπλέον, για όσους βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας, μια ξεχωριστή δράση θα λάβει χώρα στο attica City Link. Από τις 18 έως τις 22 Νοεμβρίου, θα φιλοξενηθεί εκεί ένα bazaar του Σωματείου ΕΛΙΖΑ.

Στο bazaar θα διατίθεται προς πώληση μια σειρά κοσμημάτων που φέρει επίσης την υπογραφή της Ιλεάνας Μακρή, σχεδιασμένη αποκλειστικά για την ενίσχυση της καμπάνιας «Φόρεσε την καρδιά. Πέρασε το μήνυμα».

Πού θα διατεθούν τα έσοδα

Η διαφάνεια και η ουσία της δράσης είναι ξεκάθαρες: Όλα τα έσοδα από την πώληση των pins και των κοσμημάτων θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του Σωματείου ΕΛΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, οι πόροι θα κατευθυνθούν στην υποστήριξη των Μονάδων Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών. Πρόκειται για ζωτικής σημασίας δομές που λειτουργούν σε δημόσια νοσοκομεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Αλεξανδρούπολης και της Πάτρας, παρέχοντας απαραίτητες ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε κακοποιημένα παιδιά και ευάλωτες οικογένειες.

Αυτόν τον Νοέμβριο, μια μικρή κίνηση στα attica μπορεί να προσφέρει μεγάλη προστασία σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη. Φόρεσε την καρδιά και πέρασε το μήνυμα.