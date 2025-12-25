Από τα χριστουγεννιάτικα καλέσματα μέχρι τα πρώτα events της νέας χρονιάς, η λάμψη και η γιορτινή ατμόσφαιρα γίνονται αφορμή να προσθέσουμε μικρές πινελιές πολυτέλειας στο στιλ μας.

Δεν χρειάζεται να επενδύσεις σε κάτι υπερβολικό ή σε ένα εντυπωσιακό φόρεμα για να ολοκληρώσεις τη γιορτινή σου εμφάνιση, ένα μόνο στοιχείο είναι αρκετό για να απογειώσει το look σου, και αναφέρομαι φυσικά στις πιο ξεχωριστές mini bags οι οποίες μπορούν να το κάνουν με τον πιο κομψό τρόπο.

Το cluth, είναι η μικρή εκείνη τσάντα που χωράει όλα τα απαραίτητα, αλλά παράλληλα γίνεται και fashion statement, δίνοντας αμέσως πιο glam διάθεση σε κάθε outfit.

5 mini bags που θα κρατήσεις στις festive εξόδους αλλά και μετά τις γιορτές

Από εκείνα με τις μεταλλικές υφές και τις λαμπερές παγιέτες μέχρι τα πιο μίνιμαλ δερμάτινα και βελούδινα clutches με vintage χαρακτήρα, οι επιλογές για τις γιορτές είναι πραγματικά αμέτρητες.

Σκέψου ένα clutch σε χρυσές ή ασημί αποχρώσεις ή ένα μαύρο με ιδιαίτερη υφή, πώς θα απογειώσουν ένα little black dress ή ένα tailored κοστούμι.

Και φυσικά, ένα ξεχωριστό clutch δεν είναι απλώς ένα γιορτινό αξεσουάρ, αλλά μια πραγματική επένδυση για τη συλλογή σου. Τα κομμάτια που θα επιλέξεις τώρα θα σε συνοδεύσουν και στις εξόδους της νέας χρονιάς, από επίσημα δείπνα μέχρι πιο χαλαρές βραδινές εμφανίσεις για αυτό λοιπόν αξίζει να ρίξεις μια ματιά στις παρακάτω επιλογές της αγοράς.

Δες τα στιλάτα clutch παρακάτω



Zara

Τσάντα box με μεταλλικό κλείσιμο/ Δες εδώ

Tsakiris Mallas

EXE βελούδινο clutch με λεπτομέρειες πέρλες/ Δες εδώ



notos

Twinset με ανάγλυφο λογότυπο/ Δες εδώ



attica

Reese Beaded Fringe/ Δες το εδώ



MODIVO

Patrizia Pepe Silver clutch/ Δες το εδώ