Βρήκαμε το μίνι μαύρο φόρεμα από τα Marks & Spencer με τις ρομαντικές λεπτομέρειες που θα φορέσεις στο εορταστικό τραπέζι

Αν βρίσκεσαι στην αναζήτηση ενός φορέματος για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων, σίγουρα πρέπει να διαλέξεις ένα little black dress.

Το little black dress παραμένει ένα από τα πιο διαχρονικά κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας γιατί συνδυάζει άνεση, κομψότητα και ευελιξία σε ένα. Είναι εκείνο το φόρεμα που σε βγάζει πάντα ασπροπρόσωπη, είτε το κρατήσεις μίνιμαλ, είτε του δώσεις glam αέρα με λαμπερά αξεσουάρ.

Το μαύρο χρώμα χαρίζει μια ελευθερία σε ό,τι αφορά το μακιγιάζ και τα κοσμήματα, ενώ ταυτόχρονα είναι η πιο safe αλλά και πιο στιλάτη επιλογή που μπορείς να κάνεις.

Βρήκαμε το μίνι μαύρο φόρεμα από τα Marks & Spencer για το εορταστικό τραπέζι

Με μια έρευνα ανακαλύψαμε εκείνο το φόρεμα από τα καταστήματα Marks & Spencer, το οποίο θα σου δώσει Audrey Hepburn vibes σε κάθε έξοδο αλλά ιδίως στο Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν.

Marks & Spencer

Πρόκειται για ένα μαύρο μίνι φόρεμα, μεσάτο, με κλειστή στρογγυλή λαιμόκοψη, αμάνικο και με λευκές λεπτομέρειες φιόγκους στο μπροστά μέρος.

Θα το φορέσεις με μαύρο καλσόν και ψηλές μπότες, με mules ή και με slingbacks και θα το σετάρεις με χρυσά κοσμήματα ή και λαμπερά αξεσουάρ.